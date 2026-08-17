Minet S.A.- convocare Adunare Generala Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății Minet S.A. cu sediul social în Mun. Rm. Vâlcea, str. Depozitelor, nr. 12, județul Vâlcea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, sub nr. J1991000516387, C.I.F. RO1476070, convoacă în data de 17.09.2026, Adunarea Generală Extraordinară la ora 9, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2026, considerată dată de referință pentru această adunare, cu următoarea

Ordine de zi

Adăugarea înobiectul de activitate al societății a codului CAEN 1722 – Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton. 2. Aprobare investiție pentruconstruirea unei clădiri industriale și achiziția de echipamente de producție. 3. Aprobareasurselor de finanțare pentru realizarea investiției. 4. Desemnareaunui reprezentant al societății pentru relația cu instituțiile publice și bancare în vederea finanțării și implementării proiectului.

Participarea la Adunarea Generală se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială autentificată de un notar public acordată altui acționar al societății. Procura specială se va depune în original la sediul societății până la data de 14.09.2026.

Acționarii prezenți se vor legitima cu actul de identitate.

Dacă la data de 17.09.2026, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de actul constitutiv, următoarea convocare a Adunării Generale a Acționarilor va avea loc la 18.09.2026 în același loc și la aceeași oră.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Consiliului de Administrație, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Orice acționar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până la data de 10.09.2026.

Prezentul convocator se publică în Monitorul Oficial și într-un ziar local.