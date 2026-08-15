Crește subvenția pentru gigacalorie, în Râmnic

Consiliul Local, întrunit în ședință extraordinară a adoptata toate punctele importante de pe ordinea de zi. În același timp, primarul râmnicului a precizat că odată cu începerea anotimpului rece, populația va beneficia de o subvenție majorată la căldură – 125 + TVA, din partea Primăriei și la fel, aceeași sumă din partea Consiliului Județean Vâlcea. În total, râmnicenii vor beneficia de o subvenție de 250 de lei pe gigacalorie, cu toate că prețul acesteia produse cu gaz va fi mai ridicat.

„Am promis că vom mări subvenția și acest lucru s-a întâmplat. Așteptăm și acțiunea Consiliului Județean, care din toamnă va veni cu partea sa de subvenție. Avem un mare avantaj că putem lua agent termic de la o firmă privată, la prețul aprobat de ANRSC. Aceasta ne va asigura necesarul de agent termic pentru apa caldă”, a precizat primarul Mircia Gutău.