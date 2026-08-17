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  • Comunicat de presă finalizare proiect: „RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC H ȘI BLOC K – DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Comunicat de presă finalizare proiect: „RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC H ȘI BLOC K – DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Scris deCurierul de Valcea, 17 august 2026