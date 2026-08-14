Teren 1.117 mp și construcție 24 MP, în mijlocul naturii, la doar 14.900 Euro!!!

Proprietate cu un teren foarte frumos, dispus in panta usoara, langa padure, un cadru minunat pentru o casa de vacanta.

Este amplasata in comuna Nicolae Balcescu, satul Valea Viei, la 30 km de Ramnicu-Valcea, acces bun, asfaltat pana la 200 m de casa.

Constructia necesita renovare pentru standarde mai bune de locuire. Ca impartire, are 2 camere si un hol.

Exista conectate energia electrica si reteaua publica de apa.

Situatia juridica este clara, toate actele sunt la zi, se poate vinde imediat. Telefon: 0770.302.341