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  • Teren 1.117 mp și construcție 24 MP, în mijlocul naturii, la doar 14.900 Euro!!!

Teren 1.117 mp și construcție 24 MP, în mijlocul naturii, la doar 14.900 Euro!!!

Scris deCurierul de Valcea, 14 august 2026

Proprietate cu un teren foarte frumos, dispus in panta usoara, langa padure, un cadru minunat pentru o casa de vacanta. 

Este amplasata in comuna Nicolae Balcescu, satul Valea Viei, la 30 km de Ramnicu-Valcea, acces bun, asfaltat pana la 200 m de casa.  

Constructia necesita renovare pentru standarde mai bune de locuire. Ca impartire, are 2 camere si un hol. 

Exista conectate energia electrica si reteaua publica de apa.  

Situatia juridica este clara, toate actele sunt la zi, se poate vinde imediat. Telefon: 0770.302.341 