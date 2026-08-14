PRIMĂRIA ȘI…GIGACALORIA

«Legislativul local» se întrunește astăzi, în ședință extraordinară, după ce cu o săptămână în urmă ședința nu s-a putut ține, din cauza lipsei unor avize ale comisiilor de specialitate. Așadar, se reiau pe ordinea de zi puncte importante legate de reglementarea contractului de concesiune cu CET Govora, care este pe punctul de a expira. Iar discuțiile vor continua pe același palier și vor viza un important proiect de hotărâre privind prețul de producere, transport și distribuție a agentului termic pentru următoarea perioadă, în Râmnicu Vâlcea. Spicuim din ordinea de zi proiectele despre care am adus vorba mai sus, mizând pe înțelepciunea aleșilor locali, care ghidați de respectarea cadrului legislativ actual, sperăm că vor lua cele mai bune decizii pentru cetățeni.

Așadar..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.226/30.06.2026 referitoare la încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr.9692/16.05.2002, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea CET GOVORA S.A.

Proiect de hotărâre privind analizarea și dezbaterea prețului de producere, transport și distribuție a energieitermice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație, începând cu data de 01.08.2026.