INTERUL DREAPTA FRANCEZ MARIE-HÉLÈNE SAJKA, UN NOU TRANSFER PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA

Un alt transfer anunțat de echipa feminin SCM Râmnicu Vâlcea, după cel al extremei dreapta Sarah Dekker. Este vorba despre jucătoarea franceză Marie-Hélène Sajka, poziția inter dreapta. Ea vine de OGC Nice, actual locul 3 în prima ligă franceză și a semnat pentru 2026-2028.

În vârstă de 28 ani, 1,85 m înălțime, Sajka a jucat la Metz în perioada 2015-2021, având trei titluri de campioană. Apoi a trecut pe la Paris 92, Nykoping, Nantes, pentru a ajunge sezonul trecut la Nice. Franțuzoaica a întâlnit pe SCM Râmnicu Vâlcea pe când evolua la danezele de la Nykoping, în sferturile finală ale EHF European League, 2022-2023. Atunci, Sajka a marcat 7 goluri împotriva vâlcencelor în cele două partide, 32-29 la Vâlcea și 29-38 la retur. Ea s-a confruntat cu Florentin Pera anul următor, când juca într-o foarte solidă echipă Nantes, în finala mică a aceleiași competiții EHF European League, când a înscris 5 goluri.

Selecționată după 6 ani de la prima apariție în naționala Franței, Marie-Hélène Sajka a jucat pentru Les Bleues la ultimul Campionat Mondial, cu care a obținut bronzul. A marcat 8 goluri în 9 partide, fiind foarte puțin folosită în semifinala și finala mică. Cea mai bună performanță a ei a fost în partida Franța – Tunisia 43-18, când a marcat 3/4 goluri, în 16,16 minute.

Foto – L’Est Républicain