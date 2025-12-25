OLANDEZA SARAH JOHANNA DEKKER VINE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA

  • Home
Scris deGabriel Săndulescu, 25 decembrie 2025

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat semnarea extremei dreapta Sarah Johanna Dekker, olandeză, probabil începând cu sezonul 2025-2026.

Sarah Dekker vine de la formația daneză Esbjerg, cu care a câștigat locul 3 la ultimul Final Four al Ligii Campionilor, fiind, totuși, varianta a doua, după elvețianca Mia Emmeneger. Ea a evoluat anterior, timp de cinci ani, pentru clubul german Bensheim/Auerbach.

În vârstă de 24 ani, 1,68 m înălțime, Dekker a marcat 19 goluri în actualul sezon al Ligii Campionilor, având o eficiență de 68%. De exemplu, în meciul pierdut cu Gloria Bistrița a înscris 3 goluri din 4 aruncări.

Olandeza are jucate 13 partide la națională, cu 22 goluri marcate, însă nu a fost selecționată pentru ultimul Campionat Mondial, la concurență cu Angela Malestein(Ferencvarosi) și Kelly Vollebregt(Borrusia Dortmund). În 2019, a fost medaliată cu argint la Europenele de handbal junioare, într-o echipă care includea, printre altele, pe Nusser, van Der Vliet și Sprengers.

Sarah Dekker o va înlocui la Vâlcea pe Tuva Hove, care a ales echipa daneză HOJ Elite. În acest moment, Tuva este a patra în clasamentul marcatoarelor din Liga Florilor, cu 58 goluri, pentru o eficiență de 65% a reușitelor(31) de pe extremă.