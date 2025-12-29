Peste 4000 de carduri de sănătate «abandonate» la CAS Vâlcea

CAS Vâlcea reamintește persoanelor care au solicitat emiterea unui card național de sănătate duplicat că la sediul CAS Vâlcea, se află disponibile peste 4500 de carduri. „Plecând de la numărul mare de carduri neridicate, facem din nou un apel către cei care au solicitat emiterea unui card național de sănătate duplicat să se prezinte la sediul instituției noastre pentru a-și ridica respectivul document electronic. Asigurații care au depus cereri pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat și le-a fost eliberată adeverința înlocuitoare, pot verifica stadiul solicitării, respectiv dacă, cardul duplicat se află la sediul nostru, apelând următoarele numere de telefon: 0250/738.035 (interioare 145, 147, 160), 0374/825733 sau 0374/825729, a declarat directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.