Încă 15 microbuze electrice vor lega Râmnicul de toate stațiunile din jur

Luni, 2 martie, în prezența administratorului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Andreea Iordache, la autobaza ETA S.A. de pe strada Depozitelor s-a făcut recepția cantitativă a celor 15 microbuze electrice și a celor 15 stații de încărcare lentă achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare prin PNRR „Extinderea transportului public de călători – etapa a II-a”. Cu o capacitate de 12 locuri pe scaune și putând transporta în total 34 de pasageri, noile vehicule promit să ofere o experiență de transport confortabilă, rapidă și cu un impact redus asupra mediului.

Primăria Râmnicu Vâlcea este beneficiara unui proiect major (structurat în două etape) ce urmează să creeze o rețea de transport public între municipiu și stațiunile Călimănești (prin Bujoreni și Dăești), Băile Olănești (prin Vlădești), Băile Govora (prin Mihăești) și Ocnele Mari. În cadrul primei etape, în luna iulie a anului trecut s-a făcut recepția cantitativă a 26 de autobuze electrice, a 26 de stații de încărcare lentă și a 9 stații de încărcare rapidă destinate montării pe trasee. Serviciul de transport de călători între reședința județului și zonele turistice din jur va demara efectiv după finalizarea integrală a demersurilor legale și administrative în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport și după montarea tuturor stațiilor de încărcare pe trasee.