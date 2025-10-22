  • Home
  • Sanatate
  • În fiecare zi de joi, CAS Vâlcea prelungește programul pentru noi

În fiecare zi de joi, CAS Vâlcea prelungește programul pentru noi

Scris deAlin Emilian Tudoroiu, 22 octombrie 2025

Reprezentanții CAS Vâlcea vin cu o veste bună pentru asigurați – o zi pe săptămână program prelungit cu publicul. Astfel, pentru a facilita accesul persoanelor asigurate care nu se pot prezenta la ghișeu în intervalul orar standard, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a stabilit ca în fiecare zi de joi, începând cu data de 23.10.2025, programul de lucru al ghișeelor dedicate activității cu publicul, să fie prelungit până la ora 18:00. „Este una din modalitățile prin care venim în întâmpinarea solicitărilor venite din partea vâlcenilor  manifestând, astfel, întreaga noastră deschidere către rezolvarea problemelor cu care se prezintă la CAS Vâlcea”, a precizat Alin Voiculeț – director general.