În fiecare zi de joi, CAS Vâlcea prelungește programul pentru noi

Reprezentanții CAS Vâlcea vin cu o veste bună pentru asigurați – o zi pe săptămână program prelungit cu publicul. Astfel, pentru a facilita accesul persoanelor asigurate care nu se pot prezenta la ghișeu în intervalul orar standard, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a stabilit ca în fiecare zi de joi, începând cu data de 23.10.2025, programul de lucru al ghișeelor dedicate activității cu publicul, să fie prelungit până la ora 18:00. „Este una din modalitățile prin care venim în întâmpinarea solicitărilor venite din partea vâlcenilor manifestând, astfel, întreaga noastră deschidere către rezolvarea problemelor cu care se prezintă la CAS Vâlcea”, a precizat Alin Voiculeț – director general.