CAS Vâlcea, totul despre specialitățile medicale: Ce se decontează? Unde, cum, la cine poți merge pentru a te controla/trata?

Casa de Asigurări de Sănătate vâlcea desfășoară, pentru asigurați, o campanie de informare cu privire la toate specialitățile medicale din spital și ambulatoriu. Scopul este de a înlesni accesul, în primul rând, la informațiile legate de aceste domenii de asistență medicală și de a da toate detaliile legate de locații și personal medical care oferă efectiv serviciile medicale.

La doar un clic distanță, pe pagina de Facebook a CAS Vâlcea – (20+) Facebook– asigurații vâlceni pot afla toate informațiile legate de specialități clinice, serviciile medicale care se oferă și sunt decontate de sistemul sociale de asigurări de sănătate, medici, program, numere de telefon unde se pot programa sau site-uri pentru programarea online. Un adevărat maraton al informațiilor bine diseminate, menite să ajungă cu ușurință la asigurați.

Iată un domeniu cu mare adresabilitate – Chirurgia generală – beneficiază de toate datele necesare pentru ca o persoană care are nevoie de acest serviciu medical să le obțină. Așadar:

Chirurgia generală este specialitatea medicală care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul afecțiunilor chirurgicale ale abdomenului, dar și ale altor afecțiuni chirurgicale care fac obiectul altor specialități (traumatisme, afecțiuni vasculare, genitale, urologice, endocrine, oncologice, etc.) dar care necesită tehnici speciale din aria chirurgicală. Chirurgia în regim ambulator se practică tot mai frecvent în România. Unul din avantajele principale ale chirurgiei în regim ambulator este faptul ca pacientul nu necesită spitalizare, putându-se întoarce acasă în aceeași zi în condiții depline de siguranță și beneficiind ulterior de consultații gratuite care permit evaluarea sa în dinamică. Servicii de care poti beneficia in regim ambulatoriu: • Consultația bolnavilor cu afecțiuni medico-chirurgicale, Consultatii de control dupa interventii chirugicale, Pansamente simple si complexe, Extragerea firelor de sutura post-operator, Sutura plagilor post-traumatice, Tratamentul unor afecțiuni chirurgicale variate Mici interventii chirurgicale ce pot fi efectuate în regim ambulatoriu pentru: • Abcese de parți moi, Furuncule, Panariții, Flegmoane, Chiste sebacee, Lipoame cu diferite localizari, Plagi cutanate post-traumatice, Mici arsuri, Unghii incarnate. În județul Vâlcea, asigurații se pot adresa, pentru servicii medicale în specialitatea chirurgie generală, – cabinetului de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA situat în incinta Spitalului nr. 1 (nou) din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 201, serviciile medicale fiind acordate, prin rotație, de către medicii din spital, dr. BĂRBULESCU MIRCEA, dr. GHIȚĂ EMIL FLORIN, dr. CÎMPEANU AUREL, dr. FLUTURE FLORIN, dr. POPESCU FLORIN, dr. SFECLAN MARIA CRISTINA și dr. COJOCARU ILIE.

– cabinetului de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRĂGĂȘANI situat în incinta spitalului din Drăgășani, str. Doctor Dumitru Bagdazar nr. 2, serviciile medicale fiind acordate, prin rotație, de către medicii din spital, dr. BRĂTULESCU MARIN, dr. TĂNASIE TATIANA, dr. MIHĂILESCU MIHAI LOLI.

– cabinetului de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI ORĂȘENESC HOREZU situat în incinta spitalului din Horezu, str. A.I.Cuza nr. 4, serviciile medicale fiind acordate, prin rotație, de către medicii din spital, dr. TANTU IONELA RALUCA, dr. ZAMFIR CONSTANTIN CRISTI, dr. POPESCU NICOLAE LUCIAN și dr. ȘODOLESCU IONUȚ ANDREI. – programul este realizat în doua ture, atât în intervalul 7.00 – 14.00, cât și între orele 14.00 – 21.00. – cabinetului de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI ORĂȘENESC BREZOI situat în incinta spitalului din Brezoi, str. Fabricii nr. 2, serviciile medicale fiind acordat de către medicii din spital, dr. MITRACHE CONSTANTIN MIHAI și dr. NEAGOE LEPĂDATU RĂZVAN.

Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală.

Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate.

2. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice.

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

4. Servicii diagnostice şi terapeutice (proceduri diagnostice/ terapeutice/tratamente/terapii).

Cum vă prezentați la medic:

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din Normele de aplicare ale Contractului Cadru, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua, a treia, sau după caz, a patra consultație în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Date de contact furnizori: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA Telefon – (0350) 405-951, 2, 3; www.sjv.ro Webb –; E-mail – spitalul_valcea@yahoo.com ; https://portal.sjv.ro/ Programări on-line –

SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANI Telefon – 0371.504.825_0371.504.827; https://www.smcnd.ro/ Webb –; E-mail – spitaldrag@yahoo.com; https://www.smcnd.ro/contact/ Programări on-line –

SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU Telefon – 0250/860.620 sau 0250/860.621 interior 173; https://spitalulhorezu.ro/ Webb –; E-mail – spitalul_horezu@yahoo.com ; https://spitalulhorezu.ro/programare/ Programări on-line –

SPITALUL ORĂȘENESC BREZOI Telefon – 0250/778.220, 0250/778.230; www.spitalulbrezoi.ro spitalulbrezoi.ro Webb –; E-mail – contact@] http://www.spitalulbrezoi.ro/programari/ Programări on-line:

Eu zic că CAS Vâlcea a venit aici cu toate datele pentru a putea accesa acest serviciu medical. Bine de știut, dar, ideal ar fi să nu aveți nevoie. Așadar, SĂNĂTATE!