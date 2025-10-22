PREMIERĂ NAȚIONALĂ LA TEATRUL ANTON PANN – Trilogia „Sorescu. Experimental”

După ce a fost prezentată în variantă work-in-progress în cadrul unei rezidențe artistice la «La MaMa Umbria» (Spoleto, Italia), unul dintre cele mai importante centre de teatru experimental din lume, Trilogia „Sorescu. Experimental.” își are premiera națională pe 24 octombrie, la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, în Sala Studio, de la ora 19:00.

Trei texte esențiale de Marin Sorescu – Iona, Paracliserul și Matca – devin, sub bagheta regizoarei Mateea Marin, o trilogie emoțională despre singurătate, îndoială și renaștere. În Iona, lumea e o burtă de balenă – locul în care adevărul nu mai poate fi amânat. În Paracliserul, credința se sprijină de un altar care se clatină: îndoiala devine rugăciune. În Matca, o casă devine adăpostul din care se naște un copil și o altă ordine a lumii. Un fir invizibil le leagă. Uneori e o păpușă – când om, când copil, când amintire. Și o valiză care însoțește personajele; nu e doar bagaj, e timpul strâns laolaltă: ce luăm cu noi, ce lăsăm în urmă. Lumina nu doar arată, ci judecă. Muzica nu doar însoțește, ci respiră împreună cu actorii. Trei texte fundamentale ale lui Marin Sorescu – Iona, Paracliserul, Matca – devin trei oglinzi ale omului pus față în față cu sine. Nu sunt povești despre întâmplări, ci despre rezistență, credință, renaștere interioară. Iona e singurătatea, Paracliserul e îndoiala, Matca e renașterea. Împreună, ele alcătuiesc o hartă a omului aflat între tăcere, revoltă și speranță. Așa după cum ne spune regizoarea, Mateea Marin, ”Trilogia „Sorescu. Experimental nu este doar un spectacol, ci un ritual scenic. Nu propune răspunsuri, ci întrebări rostite cu voce tare, la care fiecare spectator va răspunde abia după ce va ieși din sală.

Distribuția unește actori români și italieni într-un dialog scenic jucat în trei limbi – română, italiană și engleză – pentru că uneori sensul nu se prinde din prima. Abia când un cuvânt e rostit de trei ori, din trei guri diferite, începe să doară. Nu traducem doar replicile, ci și tăcerea dintre ele: Alexandru Beteringhe / Iona – română și italiană; Richard Butler (Italia) / Paracliserul – italiană; Andreea Radu / Matca – română, italiană și engleză.

Regia: Mateea Marin, Scenografia: Georgiana Marin, Muzica originală: Lucian Marin, Ioan Andreica & Rolando Macrini, Traducerea textelor în engleză și italiană: Mihaela Balint. Coproducție: Asociația Ataraxia & Teatrul Anton Pann. Partener: La MaMa Umbria (Italia)

Așadar, vineri 24, octombrie, de la ora 19.00, Teatrul Anton Ppann vă învită să vedeți „Sorescu. Experimental”, nu doar un spectacol, ci o hartă interioară: omul între singurătate, credință și naștere . Măcar o dată, să i se dea universul de pomană – cum ar spune Sorescu.