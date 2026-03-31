S-a născut sănătos. După 5 zile, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna…Bogdan trăiește într-un corp care nu îl ascultă

Bogdan Gheorghe Sandu are doar 5 ani, dar viața lui înseamnă deja ani de luptă, intervenții chirurgicale și recuperare continuă. Diagnosticat cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică, Bogdan trăiește într-un corp care nu îl ascultă, în care fiecare mișcare este un efort uriaș, iar fiecare progres – o victorie câștigată cu greu.

Paralizia cerebrală, în forma de tetrapareză spastică, afectează toate cele patru membre și limitează sever mobilitatea. Fără terapii constante și tratamente specializate, evoluția poate duce la agravarea stării și pierderea progreselor obținute. În cazul lui Bogdan, recuperarea nu este o opțiune, ci o necesitate zilnică.

Povestea lui începe cu un miracol. S-a născut sănătos, după ani de așteptare și rugăciuni. Însă, la doar cinci zile de viață, o infecție severă la plămâni i-a provocat un stop cardiorespirator. Medicii au reușit să îl readucă la viață, dar minutele fără oxigen au lăsat urme profunde. Au urmat hemoragii craniene, diagnosticul de hidrocefalie și implantarea unui șunt intern. A trecut prin opt intervenții pe creier și aproape 10 luni de spitalizare.

„Nu știam dacă îmi voi mai putea ține copilul în brațe acasă. Au fost momente în care totul părea pierdut. Astăzi, Bogdan este aici, zâmbește și luptă. Pentru el, fiecare mic progres este o victorie. Visul lui nu este unul mare… vrea doar să poată merge singur. Ca mamă, îmi doresc doar să îi pot oferi această șansă”, spune Ancuța Sandu, mama lui Bogdan.

Astăzi, viața lui Bogdan înseamnă terapii zilnice: kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, integrare senzorială și Cuevas Medek Exercises. A urmat deja tratamente cu celule stem în Austria, iar medicii recomandă continuarea acestora, împreună cu recuperarea intensivă, pentru ca progresele obținute să nu se piardă.

Costurile sunt însă imposibil de susținut pentru familie. Pentru un an de tratament, terapii și o nouă intervenție, este nevoie de 48.000 de euro.

Asociația „Salvează o inimă” a lansat campania de strângere de fonduri pentru Bogdan, apelând la solidaritatea publicului și a mediului de business.

„În astfel de cazuri, diferența nu o face timpul, ci decizia. Continuitatea tratamentului este esențială pentru progresul copilului. Ca organizație, ne asumăm rolul de a transforma implicarea oamenilor în rezultate concrete – tratamente plătite la timp și șanse reale pentru copii. Credem că nimic nu este întâmplător și că Dumnezeu lucrează prin oameni. Iar atunci când comunitatea se unește, imposibilul devine posibil pentru o familie”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

Cei care doresc să îl ajute pe Bogdan pot contribui prin donații online, accesând pagina campaniei:

https://salveazaoinima.ro/bogdan-sandu/

De asemenea, donațiile pot fi realizate și prin transfer bancar:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

BIC/SWIFT: RNCBROBUXXX

La detalii plată: BOGDAN SANDU

Bogdan nu își dorește lucruri extraordinare. Nu visează departe. Vrea doar să se ridice și să facă primul pas singur. Pentru el, fiecare centimetru câștigat în terapie înseamnă o lume întreagă. Iar acest vis simplu depinde, astăzi, de fiecare dintre noi.

Asociația „Salvează o inimă” deține una dintre cele mai mari platforme de donații online din România, construită pe un model de transparență completă, cu peste 1.600 de copii ajutați și aproximativ 27 de milioane de euro direcționați către tratamente și intervenții medicale.