În atenția asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR – Filiala Vâlcea

Examenul de grad principal – Sesiunea 2025, organizat pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, se va desfășura pe data de 04.09.2025, pentru toate specialitățile, la Facultatea Constantin Brâncoveanu, Sala A2.

LOCAȚIA – Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 39, jud. Vâlcea.

Asistenții medicali ale căror dosare au fost declarate admis la selecția dosarelor, sunt așteptați să se prezinte la ora 8.00, având cartea de identitate și nota cu numărul de înregistrare al dosarului.

IMPORTANT !!! – în zilele de 03, 04, 05 septembrie 2025 – NU SE DESFĂȘOARĂ PROGRAM CU PUBLICUL LA NIVELUL FILIALEI.