«Ia și tu un suc»…„mulțumire” refuzată de un polițist din Pietrari (video)

• Fapta a fost denunțată la Call-center-ul anticorupție 0800806806

La data de 13.03.2026, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea au fost sesizați telefonic, prin intermediul Call-center-ului anticorupție 0800.806.806, de către un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Pietrari – IPJ Vâlcea, cu privire la o situație de dare de mită. Astfel, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, împreună cu un alt agent de poliție, pe raza comunei Pietrari, polițistul a oprit în trafic un conducător auto, care fusese înregistrat de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a măsurii dispuse pentru contravenția constatată, conducătorul auto a oferit agentului de poliție suma de 200 de lei, cu titlu de mită. Interacțiunea a fost înregistrată cu dispozitivul tip body-cam din dotarea polițistului.

În urma sesizării, polițiștii structurii județene anticorupție Vâlcea au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care a dispus deplasarea echipei operative la fața locului, în vederea constatării infracțiunii. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale, iar pentru conducătorul auto…vineri 13, zi cu ghinion.