HANDBAL JUNIOARE. UNA CALDĂ, UNA RECE PENTRU TINERELE HANDBALISTE DE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA

În etapa a doua a Campionatului Național K1, seria F, handbalistele pregătite de Mia Rădoi (antrenor principal) și Catrinel Buinoiu (antrenor secund) au câștigat categoric:

🤾SCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Sânnicolau Mare 42-28 (19-10).

👉 Lotul SCM Râmnicu Vâlcea J1 – M. Vega, Constantin, Culeanu – Tițu 6, Mihalcea 6, Puiu 6, Grigorescu 4, Dumitra 4, Șoltuz 4, Brumaru 3, Enache 3, Predoi 2, Duțu 2, Sandu 1, Părăușeanu 1, Șogor.

În Campionatul Național J3, echipa antrenată de Claudia Din a suferit prima înfrângere, la Mehedinți, în etapa a patra, seria K:

🤾CS HC Decebal Mehedinți – SCM Râmnicu Vâlcea 31-18 (14-9)

👉Lotul SCM Râmnicu Vâlcea J3 – Croitoru, Sporea – Duiculete 6, Bogoslov 3, Cocian 2, Drăgoescu 2, Gîrluș 2, Chiriac 1, Sima 1, Florescu 1, Cîrceag, Ursa, Banu, Lințoiu, Voicu, Tălmaciu.