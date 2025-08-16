HANDBAL FEMININ. SCM RÂMNICU VÂLCEA PIERDE DIN NOU : 25-27 CONTRA CRAIOVEI

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă în partida a doua de la Cupa Craiovei.

Elevele lui Florentin Pera au cedat cu 25-27 în fața gazdelor, CSM Craiova.

Chiar dacă a pierdut, senzația este că Vâlcea s-a comportat mai bine decât în meciul de joi, contra Slatinei. Asta în condițiile în care au lipsit Rebeca Necula și Mia Zschocke, iar Daphne Gautschi a jucat foarte puțin. Apărarea, mai puțin ultimele minute, când a cedat ușor pe centru, a fost mai agresivă, lucru de remarcat. Cei doi portari au avut evoluții notabile. Raluca Kelemen cu 43% eficiență, iar Beatrice Tunariu, 17 minute jucate, cu 55% eficiență. Delicat însă cu atacul, unde se construiește greu, iar extremele pierd destule oportunități.

Au marcat pentru SCM Râmnicu Vâlcea:

Karoline Lund 8, Amelie Wulff 3, Tuva Hove 3, Anniken Wollik 3, Maria Lykkegaard 3, Andreea Bujor 2, Asma Elghaoui 1, Andreea Mușat 1, Cristina Florica 1.

Sâmbătă, ora 11.00, echipa vâlceană întâlnește Știința București, partidă care nu apare în programul TVR Sport.

Altfel, până la această oră, niciun rând, nici rezultate, nicio poză, despre cele două partide de la „Cupa Craiovei”, pe pagina de fb a echipei de handbal din Râmnicu Vâlcea.

Foto – pagina fb SCM Craiova