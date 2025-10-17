Deputatul Eugen Neață, cel mai fidel «turist la noi acasă»

Aproape că nu trece săptămână în care deputatul social democrat vâlcean, Eugen Neață, să nu vorbească despre turismul vâlcean, indiferent de natura lui. Fie că face referire la potențialul monahal al județului, sau la cel balnear, viticol, sau chiar la turismul în scop recreativ, parlamentarul vâlcean aduce în față o serie de repere menite să determine populația autohtonă și, de ce nu, din întreaga țară și din afara granițelor ei, să pună Vâlcea în capul listei când vine vorba de destinația turistică.

Așadar…intitulate…«Turiști la noi acasă» postările deputatului Neață sunt un adevărat maraton personal în județul Vâlcea, atingând, evident, principalele repere cu care județul nostru se poate mândri: stațiunile balneare, zonele monahale, zonele viticole, zonele cu vestigii cultural-istorice cu tradiții – olărit, oierit…și, nu în ultimul rând, stațiunile de munte, cu toate capacitățile lor de a petrece timp liber de calitate. Incursiunea în o parte din reperele turismului vâlcean, poate fi urmărită pe pagina oficială de social media a parlamentarului vâlcean – (10) Facebookhttps://www.facebook.com/neata.eugen

Prin acest demers, deputatul vâlcean s-a transformat într-un ambasador al județului Vâlcea, un veritabil „agent de turism”, care promovează județul Vâlcea și tot ceea ce oferă frumos și bun. Și dacă este să fim un pic intuitivi…de ce nu, acesta poate fi subiectul următoarei sale cărți, care poate reprezenta încă un reper pentru cine este interesat de turism de calitate în județul nostru.