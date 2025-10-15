Astăzi am fost la Păușești, unde lucrările pentru noul stadion sunt în plină desfășurare.

Am mers pe șantier alături de primarul Cătălin Avan, pentru a vedea cum prinde contur una dintre cele mai importante investiții sportive din județ.

Consiliul Județean Vâlcea este partener în acest proiect și asigură o mare parte din finanțare. Noua bază sportivă va fi finalizată anul viitor și va oferi condiții moderne pentru antrenamente și competiții – tribune, vestiare, teren sintetic etc.

Păușești are o echipă promovată recent în Liga a 3-a, o comunitate și un primar care iubește sportul. Felicitări, tuturor!

Noi vom continua să sprijinim astfel de investiții în mai multe zone din județ, fiindcă ne dorim să le oferim tinerilor noștri posibilitatea de a face sport, pentru a se dezvolta frumos și sănătos.

Constantin Rădulescu

Președite CJ Vâlcea