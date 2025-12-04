Gabriel Săndulescu transmite din Rotterdam Ahoy:

ROMÂNIA PIERDE ÎN FAȚA UNGARIEI, 29-34, LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL. MOMENTE IMPORTANTE RATATE ȘI ALEGERI CIUDATE ALE BĂNCII TEHNICE

România a alergat după Ungaria tot meciul, iar când a fost foarte aproape a făcut cu mâna tuturor oportunităților. După părerea mea, o Ungarei mai modestă calitativ decât cea de anul trecut, de la Europene, dar care a jucat mai realist și a dominat, cred, mental jucătoarele române. Așadar la încredere și la maturitate.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a început, surprinzător, partida cu Cristina Laslo, iar acesta, e corect să o spunem, nu a performat. În minutul 15, niciuna dintre jucătoarele care începuseră meciul nu se mai afla pe teren, într-o sarabandă a schimbărilor deseori de neînțeles. De altfel, antrenorul a părut de multe ori neinspirat în alegeri, cu schimbările făcute. Cu trio-ul Sorina Grozav- Lorena Ostase- Elena Roșu la nivel înalt , dar și cu Bianca Curmenț splendidă în poartă, România a revenit de la 8-13 la 16-18 pentru o pauză care, totuși, dădea speranțe.

Ne apărăm mult mai bine la începutul reprizei a doua, unguroaicele marchează un singur gol în cinci minute, dar ratăm egalarea la patru atacuri consecutive, cu două pase greșite și încă două ratări 1 la 1. Mai pierdem o dată egalitatea, după o altă alegere neinspirată, la poziția de pivot. Iarăși surprinzător, Sorina Grozav joacă prea puțin după pauză. De acolo, reluăm greșelile în atac și ușor-ușor Ungaria se distanțează, chiar dacă Bianca Curmenț în poartă apară în continuare foarte bine. Să admitem că extremele noastre au avut eficiență scăzută, ceea ce a impactat, de asemenea, rezultatul final.

Greu de spus dacă meciul s-ar fi întors în favoarea noastră în momentele când am fost aproape, dar regretele există. Pentru că, pe ansamblu, România nu a jucat deloc rău, însă a gestionat greșit respectivele clipe esențiale din meci, peste care s-au suprapus, după opinia-mi de nespecialist, interpretări ciudate ale formulei de joc din partea antrenorului naționalei noastre.

La final, selecționerul Ovidiu Mihăilă a parat întrebările despre desele schimbări făcute: „Avem o monitorizare atentă a jucătoarelor, am încercat să țin cont de aceste detalii de când am venit, să fie pe fond de odihnă, eu așa voi crede tot timpul, pentru că suntem la echipa națională și nu trebuie să fie diferențe mari. Suntem la echipa națională și nu trebuie să fie diferențe mari, sunt cele mai bune jucătoare din țară, nu ar fi trebuit să fie diferențe, acesta este unul dintre motivele pentru care am făcut unele schimbări”.

Marcatoare pentru România: Sorina Grozav 8, Lorena Ostase 5, Alicia Boiciuc 4, Elena Roșu 4, Mihaela Mihai 3, Sonia Seraficeanu 2, Asma Elghaoui 1, Eva Kerekes 1, Alexandra Dumitrașcu 1.

Ne gândim că Japonia va bate Ungaria pentru a mai spera la sferturi? Nu, pentru că va conta golaverajul, iar noi ieșim pe minus. Oricum, România trebuie să-și facă treaba și să câștige convingător meciurile cu Senegal și Elveția.

Foto – Emilia Nicolae