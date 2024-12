Gabriel Săndulescu transmite de la Debrecen:

27-25 CU SERBIA ȘI ROMÂNIA CONTINUĂ.

EU VIN ACASĂ

O nouă remontada românească în Főnix Arena, de data aceasta cu Serbia. Începem să ne obișnuim, ok, întrebarea este cât vor mai rezista inimile noastre obosite de suporteri.

După 4-4 în minutul 8, urmează 7-9 , iar lucrurile nu erau bune pentru românce. Colac peste pupăză, ratăm cu om în plus și primim eliminare imediat. Așa că Serbia se distanțează, 7-11 și chiar 10-15 în minutul 27. Ostase și Boiciuc ne țin mai aproape și încheiem repriza 13-16.

Scenariul din partida cu Cehia se repetă după pauză, cu avantaj constant pe tabelă pentru sârboaice. Dar trioul Ștefania Stoica – Lorena Ostase – Andreea Popa începe sa macine tot mai mult în fața semicercului advers și asta se vede imediat pe tabelă. La 19 – 22, Bianca Curmenț apară, apoi Serbia ratează un 7 metri. Și de-acolo jocul se întoarce în favoarea României. Ștefania Stoica își asumă din ce în ce mai multe și, cu două goluri ale ei, egalăm la 22. Andreea Popa iese în evidență, e 26-23 în minutul 55. Ceva emoții pe final, dar Alisia Boiciuc termină partida, spre bucuria celor 1000 români din tribune.

Declarații după meci :

Plângând de emoție, Andreea Popa ne-a spus că „Victoria asta înseamnă mai mult decât orice pentru noi. Nu pot descrie ce simt acum. Sunt foarte, foarte fericită și mândră de ce echipă am câștigat. Știu că nu multă lume ne-a dat șanse, mulți spuneau că noi nu jucăm la cluburi… Sper că le-am demonstrat că avem cu ce și că vom crește împreună. Simt foarte multe chestii acum.

A fost șansa mea astăzi, mă bucur. Nu aș fi putut să găsesc culoarele și să reușesc fără colegele mele. Sper că am reușit și eu să le ajut. Cel mai important este că am obținut victoria. Când am văzut culoarele am zis că voi profita. Ce se mai putea întâmpla? Trebuie să riscăm orice. Ne-am apărat mai agresiv pe final, așa am putut să dăm drumul și la contraatacuri.

A fost greu când eram conduse, nu o să vă mint. Dar asta este puterea grupului pe care îl avem. Am reușit să ne mobilizăm una pe cealaltă. Nu există reproșuri niciodată. Și acum am piele de găină. Doar împreună am reușit asta!„. Andreea simte începutul unui perioade bune pentru echipa națională: „Se naște o generație! Da, asta am spus de la început. Trebuie să avem răbdare, e greu fără antrenamente multe în această formulă. Venim de la cluburi diferite. Lumea trebuie să înțeleagă că e greu să capeți omogenitate în 2-3 meciuri. Dar cred cu tărie că suntem pe drumul cel bun și că se va naște o generație nouă! Toate momentele au fost drăguțe, cred că pătrunderea în care am scos și eliminarea a fost cea mai plăcută. Atunci m-am exteriorizat și am simțit că e meciul nostru”.

Ștefania Stoica, declarată jucătoarea meciului, a conchis : „A fost o adevărată luptă. Știam de la început că va fi pe viață și pe moarte cu echipa Serbiei. N-am reușit să începem foarte bine meciul, am știut asta la pauză și am știut că trebuie să ne mobilizăm pentru că nu am acceptat nicio secundă că noi putem pierde meciul acesta.

Atitudinea noastră a fost schimbată după pauză, plus fanii care au avut un mare impact asupra noastră. Ne-au ajutat acolo, din tribune, și ne-au transmis toată energia de care aveam nevoie, le mulțumim pentru că au venit„.

Antrenorul Florentin Pera, fericit: „Este una dintre cele mai importante victorii ale carierei mele, având în vedere că am aliniat la acest Campionat European cea mai tânără echipă a turneului, o echipă cu multe jucătoare tinere, fără experiență, o echipă în construcție.

Suntem la început de ciclu olimpic. Mă bucur nespus de mult că fetele, în ciuda tinereții, au arătat astăzi maturitate, stăpânire de sine. Nu au cedat lupta, lucru pe care l-am făcut în toate cele trei jocuri. Am întors jocul cu Cehia de la -6 goluri, am întors Muntenegru de la -5.

Am fost aproape de o victorie, dar și astăzi am întors jocul și am luptat până în ultima secundă și am obținut o victorie extrem de importantă.Trebuie să fim realiști și obiectivi. Înainte de acest turneu puțină lume ne dădea șanse să obținem două victorii. Toată lumea zicea că n-o să obținem niciun punct în această grupă. Uitați că am obținut două victorii și am fost foarte aproape de a învinge Muntenegru.

Vreau să mulțumesc tuturor suporterilor echipei naționale, tuturor oamenilor care au făcut efortul să vină aici să ne susțină. Au creat o atmosferă extraordinară, care ne-a împins către această victorie. Au reprezentat cu adevărat al optulea jucător și le mulțumim din suflet.

Vreau să le mulțumesc tuturor românilor de acasă care ne-au susținut din fața televizorului, vrem să-i asigurăm că în continuare vom lupta cu inima, cu tot ce avem noi mai bun pentru România.

Am fost cu adevărat o echipă, toate toate jucătoarele au dat tot ce au avut ele mai bun. Am reușit din nou să schimbăm sistemul și să alternăm 5+1 pe momente de joc, aspect care ne-a readus în joc”.

Foto credit – Emilia Nicolae