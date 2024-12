Senator Claudia Banu: „Votăm înțelept, pentru un drum corect”

Email the Author

Ne amintim ce înseamnă dictatura: granițe închise, mâncare pe cartelă, frig în case, libertate zero. Asta a fost realitatea impusă de URSS și este realitatea pe care Rusia încearcă acum să o reînvie. De data aceasta, însă, au schimbat strategia. Nu mai trimit tancuri, ci propagandă. Iar noi suntem în fața unei capcane periculoase.

România are nevoie de un președinte care să privească spre viitor, nu de unul blocat în trecut, în prejudecăți și conspirații. Nu trebuie să lăsăm frustrările și dezamăgirile acumulate să ne împingă într-un haos fără întoarcere. Oricât de mari ar fi greșelile din ultimii 35 de ani, soluția nu este tirania.

Alternativa? Un președinte, simpatizant legionar, gata să supună România dictaturii și s-o pună la picioarele Kremlinului. Nimeni nu merită un lider care neagă știința și promovează teorii absurde.

