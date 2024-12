Destin de sportiv:

RALUCA KELEMEN

40 zile înaintea Europenelor de handbal feminin. În minutul 54 al partidei România-Macedonia de Nord, de la Trofeul Carpați, Diana Ciucă se accidentează, după ce s-a lovit cu cotul de bara porții. Echipa națională termină turneul cu doi portari. Totuși, FRH anunță că accidentarea portăriței nu este serioasă, se subînțelege că ea va fi refăcută până la startul Campionatelor Europene.

16 zile înaintea startului Europenelor. Diana Ciucă figurează în continuare în lotul României pentru Europene, conform anunțului FRH din GSP.

15 zile înaintea Europenelor. Se confirmă că Yulia Dumanska nu va fi între portarii României.

13 zile înaintea startului Europenelor de handbal. Medicii nu-i permit Dianei Ciucă să joace, iar în locul ei apare Raluca Kelemen. Dar știrea pare atât de neimportantă, „Un portar acolo, să fie la număr, al treilea, pe cine interesează?!„, încât GSP o dă tot pe Ciucă în lot.

28 noiembrie 2024. România se prezintă la startul Europenelor cu trei portari: Bianca Curmenț, Daciana Hosu și Raluca Kelemen.

29 noiembrie 2024. Meciul România – Cehia. Raluca Kelemen nu figurează pe foaia de joc, rămâne în tribune, în spatele băncii noastre.

1 decembrie 2024. Meciul România – Muntenegru. Raluca Kelemen nu figurează pe foaia de joc, rămâne în tribune, în spatele băncii noastre.

3 decembrie 2024. Meciul România – Serbia. În continuare, Raluca Kelemen nu figurează pe foaia de joc, rămâne în tribune, în spatele băncii noastre. Ce-o fi în sufletul ei?

5 decembrie 2024. Meciul România – Franța. În continuare, Raluca Kelemen nu figurează pe foaia de joc, rămâne în tribune, în spatele băncii noastre. Ce-o fi în sufletul ei? „Dacă nici astăzi…”.

6 decembrie 2024. Meciul România – Suedia. Raluca Kelemen „prinde” foaia de joc, teoretic al doilea portar.

– Minutul 1,37. Raluca Kelemen debutează în naționala României. Apară un 7 m în fața colegei de club Nathalie Hagmann.

– Minutul 56. Raluca Kelemen apare din nou în poartă. Mai sunt doar patru minute și Suedia atacă. Nordicele au venit la singur gol de Romania și sunt pe val.

– Minutul 56,18. România – Suedia 23-22. Suedezele atacă. Centrul Jamina Roberts pătrunde singură, dar Raluca Kelemen „trage fermoarul” și apără.

– Minutul 57,44. România – Suedia 23-22. Am pierdut atacul anterior. Suedeza Elin Hansson se prezintă singură pe semicerc, este vid în jurul ei. Hansson trage, dar Raluca „aruncă” o mână în direcția șutului, iar mingea deviată se lipește pur și simplu de bară. Imaginile cu antrenorul Axner, care deja celebra golul, dar apoi își pune mâinile în cap, fac înconjurul lumii.

– Minutul 58,49. România – Suedia 23-22. Am pierdut din nou atacul. Janina Roberts, iarăși singură pe semicerc, central. Nimeni în jurul ei. Nu mai avem cum să scăpăm de data aceasta, este imposibil. Am jucat prea bine și totuși… Dar Raluca Kelemen îi iese în față, la 6 metri. Se lățește în poartă, precum odată Cornel Penu cu neamțul Lackenmacher, în finala CM din 1974. Și ceea ce părea neverosimil se întâmplă. Piciorul Ralucăi lovește mingea trimisă cu 100 km/h și o trimite în aut de poartă. Axner încearcă să pară lucid pe bancă, face schimbări, dar fața lui înnegurată spune totul. Am câștigat!

Final de meci. Victorie de necrezut! România – Suedia 25 – 23, după trei intervenții uluitoare ale Ralucăi Kelemen, la primul ei meci oficial în naționala României.

Bravo, măi fată! Ține-o tot așa!

FOTO: Emilia Nicolae