DECLARAȚII DUPĂ MECIUL ROMÂNIA – UNGARIA 29 – 37

Florentin Pera (antrenor principal) – „Diferența, cred eu, s-a făcut în prima repriză, am ratat mult prea mult pentru o echipă de talia Ungariei. Trebuia să fim mult mai concentrați la finalizare, am ratat in prima repriză nu mai puțin de 10 situații , mai ales de pe dreapta, 7 metri, în fine. Nu punem înfrângerea doar pe seama ratărilor, dar cu siguranță dacă eram mai atentitla finalizare puteam intra cu un alt scor la pauză și poate că șansele noastre ar fi fost altele în repriza a doua. Am mai întors meciuri de la cinci goluri , dar Ungaria este o echipă mult prea valoroasă. Eu sunt mulțumit că nu am cedat, am încercat în repriza secundă, dar cred că am resimțit și oboseală. Am pierdut multe dueluri unu la unu în apărare și sigur că nu am reușit să întoarcem rezultatul. Dar, așa cum am spus, diferența s-a făcut la numărul de ratări, e greu să câștigi un meci cu atâtea ratări în fața Ungariei, la ea acasă. Nu cred că fetele au simțit presiunea sălii pline pentru că am început bine jocul, mai degrabă aș spune că avem o echipă tânără și fără mare experiență la acest nivel, majoritatea dintre ele joacă pentru prima oară în fața unui asemenea public, într-o așa atmosferă. Noi trebuie să fim mulțumiți de ceea ce am realizat, de faptul că am ajuns aici, de a spera la o clasare cat mai bună în grupa principală. Ne pare rău că nu am reușit mai mult astăzi, mi-aș fi dorit finalul de joc să fie mai bun, să mai limităm scoruy, însă am făcut destule greșeli tehnice care au favorizat adversarele să marcheze goluri ușoare. Totuși, una peste alta, plusul este că nu am cedate, am avut și în repriza doua destule momente în care am fost aproape. Cred că Ungaria este un exemplu foarte bun, nicio echipă nu poate peste noapte să devină medaliată. Având în vedere faptul că avem o formație tânără am arătat la Europene că avem potențial , calitate, pentru mai departe. S-a simțit că unele jucătoare nu au minute, este dificil să duci un asemenea ritm intens până la final. Se poate forma o echipă competitivă, lucrurile trebuie luate pas cu pas. Ne dorim să încheiem cu o victorie, cel mai important este să ne recuperăm fizic jucătoarele, pentru că, repet, s-a acumulat și la noi oboseala, toate meciurile noastre au fost tari și extrem de solicitante, nu am avut niciun adversar facil. Am încredere că vom reuși să ne mobilizăm și să încheiem cu o victorie„.

Bianca Curmenț (portar) – „În primul rând, vreau să le mulțumesc colegelor pentru că am luptat până la capăt(Bianca a avut 15 parade cu Ungaria). Ne-am dorit să avem o atitudine corectă și frumoasă până la final. Atâta am putut astăzi, data viitoare o să putem mai mult. Mie mi-a plăcut atmosfera, chiar dacă au fost mai mulți unguri decât români, până la urmă este bine că sportul aduce atât de mulți oameni laolaltă. Chiar nu consider că am avut vreo presiune din partea publicului. Nu știu să spun acum unde s-au făcut diferența, probabil că după analiza tehnico-tactică vom ști mai multe lucruri. Poate că au mai multă experiență, putem și noi gestiona, dar iată că nu constant. Sunt mulțumită de grupul acesta minunat, eu zic că o să arătăm din ce în ce mai bine, doar pentru asta muncim. O să demonstrăm că putem. Și acum am arătat totuși. Nu ne dădea nimeni nicio șansă, nici măcar să ieșim din grupe, întotdeauna este loc de mai bine, dar haideți să ne bucurăm că suntem aici. Pentru mine este primul campionat european și mă gândesc că se putea și mai bine„.

Sorina Grozav (inter stânga) – „Au fost mai bune, mai lucide, mai calme, iar experiența lor și-a spus cuvântul. Diferența s-a făcut pe duelurile unu la unu, iar în apărare nu am fost atât de agresive pe cât ar fi trebuit. Sper din suflet să facem un joc bun cu Polonia și să câștigăm. Va fi și un mod de a le mulțumi suporterilor noștri care au fost minunați și pe care-i vrem mereu aproape„.

Ștefania Stoica (inter stânga) -„De la început știam că meciul cu Ungaria va fi extrem de greu. Știam că un foarte mare plus îl vor avea datorită fanilor și că, atunci când venim aici, va trebui să luptăm poate de trei ori mai mult decât am făcut-o până acum. Consider că echipa mea și-a dorit foarte tare, am luptat foarte mult, însă la sfârșit nu am avut rezultatul pe care ni l-am dorit. Cred că experiență de joc trebuie să acumulăm. Și, nu știu, să muncim. Exercițiu și doar atât„.

Foto – Emilia Nicolae