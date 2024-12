Parlamentul, un «incubator» de legi, pentru deputatul Eugen Neață

Experiența de două mandate de deputat în Parlamentul României a lui Eugen Neață s-a tradus în 237 de inițiative legislative, dintre care 113 au fost promulgate legi. Acesta s-a dovedit a fi un parlamentar care din prima zi de mandat a avut această deschidere spre a inițiază legi. Se pare că acestea s-au născut prin consultarea vâlcenilor și apoi căutarea și găsirea soluțiilor legislative pentru majoritatea problemelor pe care le-au relatat.

O lege pentru drepturile celor care au fost expuși perioade lungi de timp la poluarea industrială. O alta pentru dreptul de a-și utiliza fără piedici birocratice lemnul din pădurile proprii. O alta pentru a se putea apăra în fața judecătorilor de acasă pentru penalități rutiere și contravenționale, în general, primite la zeci și sute de kilometri de locul de domiciliu. O alta pentru eliminarea unor surse de poluare aflate în jurul atelierelor de dezmembrări auto. Și așa mai departe. Legi care să permită investiții pe suprafețe mai generoase pentru cei care fac să crească turismul montan. Legi care să repornească fermele piscicole cum era cea de la Brădișor. Legi care să facă dreptate contractuală angajaților din cluburile sportive și dreptate financiară marilor noștri campioni sportivi și antrenorilor lor.

„Vâlcenii mi-au transmis problemele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi și au făcut-o în mod direct sau prin intermediul presei și al reprezentanților lor, primarii, în primul rând. M-am documentat – am citit și am consultat specialiști -, am scris legi și modificări legislative și am construit argumentații pentru susținerea lor. Le-am propus spre analiză în comisiile de specialitate din Parlament și le-am urmărit săptămâni și luni de zile pe traseul de aprobare până la votul final. Și am revenit mereu printre oameni pentru a o lua din nou de la început. Acesta este, în linii mari, raportul meu de deputat și de reprezentant al vâlcenilor în Parlamentul României.

Urmează o perioadă cu noi provocări pentru activitatea legislativă la care particip în Parlamentul României. Lupta împotriva celor care alimentează fenomenul traficului de droguri și protejarea familiilor expuse la pericolul consumatorilor scăpați de sub control este un subiect la care lucrez de o bună bucată de timp”, a precizat Eugen Neață, care pare mai determinat ca niciodată să se întoarcă în Parlament, să repornească «incubatorul».