Fuziune prin absorbție a PSD cu PNL este viziunea lui Constantin Rădulescu

Întrebat despre modul cum decurge colaborarea cu PNL Vâlcea pentru campania lui Crin Antonescu, președintele PSD și CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a precizat că el deja colaborează cu primarii PNL pentru campania candidatului comun. „Nu tratez edilii peneliști în funcție de comportamentul conducerii lor. Eu sunt președinte al CJ pentru orice primar, de oricare coloratură politică! ” Mai mult serios decât în glumă Rădulescu a mai adăugat: „ Am primit și propunere să candidez la funcția de președinte liberal dar eu sunt și am fost pesedist. Cu toate astea, nu văd de ce nu aș ajunge în fruntea lor. O fuziune prin absorbție ar fi benefică. Nu văd exclusă varianta asta nici la nivel național. Sunt destui colegi care îmi spun că sunt cel mai liberal dintre social-democrați. ”

