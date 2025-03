O zi de neuitat…în «Dumbrava Minunată»

Email the Author

Un proiect eTwinning în care copilul învață despre sănătate ( Healthy and happy Kids ) și educație financiară prin jocuri de rol (Role-play in everyday life); un spectacol de teatru în care animația și comportamentul actorului vizează intuiția și capacitatea copilului de a înțelege și a exersa un limbaj corect, coerent și expresiv; un eveniment național în care copilul învață despre cetățenie – un subiect care unește copiii și cadrele didactice și care este tema anuală a activităților etwinning (copiii și cadrele didactice participând la campania organizată de eTwinning România și activitatea desfășurată la clasă a fost premiată); o activitate prin care copilul demonstrează creativitatea plastică/practică; o vizită într-un loc pe care copilul îl cunoaște din exterior, dar pentru care nu a avut cum să-și satisfacă curiozitatea de cunoaștere, toate acestea vin în sprijinul dezvoltării copilului în toate planurile: cognitive, fizice, comportamentale și emoționale.

