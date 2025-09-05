DOUĂ ZILE PÂNĂ LA PUTERNICUL „TRIUNGHIULAR” DE BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 A CÂȘTIGAT AMICALUL DE LA SIBIU

Echipa de baschet CS Vâlcea 1924, medaliată cu bronz în sezonul trecut al Ligii Naționale, a câștigat un amical jucat miercuri la Sibiu, 100-93, după prelungiri, cu CSU din localitate.

👉De remarcat că de la partida cu Sibiul, din formația vâlceană au lipsit Cornelius Hudson și Emmanuel Lecomte. Belgianul a participat, în trecutele zile, la Campionatul European, „dracii roșii” jucând în grupa de la Katowice (Polonia), dar, cu două victorii și trei înfrângeri, nu s-au calificat în fazele superioare. În cele cinci meciuri jucate la Europene, Manu Lecomte a avut următoarele statistici: 14,4 puncte/meci( al 25-lea după terminarea fazei grupelor), 2,4 recuperări pe meci și 3 pase decisive pe meci, de asemenea 27 minute jucate per meci. El a fost desemnat MVP-ul meciurilor câștigate de belgieni, împotriva Poloniei și Islandei.

📌Între 7 și 9 septembrie, în sala Traian din Râmnicu Vâlcea, CS Vâlcea 1924 organizează un puternic „triunghiular” internațional, la care vin campioana UBT Cluj-Napoca și grecii de la AEK Atena, locul 3 în ultimul sezon elen.

Foto credit – Cătălin Mărgărit/ PinPhoto