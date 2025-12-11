Direcția Anticorupție Vâlcea, în acțiune… Atenție! E timpul să nu mai dăm și noi ceva!

Ziua Internațională Anticorupție este marcată anual la data de 9 decembrie, după ce Organizația Națiunilor Unite a adoptat, la 31 octombrie 2003, „Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției”, urmată de semnarea documentului de către România la Merida (Mexic), la 9 decembrie 2003, și de ratificarea acestuia prin Legea nr. 365/2004.

În acest context, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea au desfășurat, în perioada 04–09.12.2025, activități preventive la nivelul mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din județul Vâlcea, în cadrul Campaniei naționale de prevenire a corupției „E timpul să nu mai dăm și noi ceva!”.

Astfel, au fost organizate activități de educație pentru promovarea integrității la sediile Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea și ale Serviciului Rutier Vâlcea, precum și în intersecțiile intens circulate din municipiul Râmnicu Vâlcea. La aceste activități au participat beneficiari ai serviciilor publice, candidați la probele teoretice și practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, instructori auto, candidați la examenul teoretic pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, participanți la traficul rutier, precum și polițiști care interacționează cu aceștia prin natura atribuțiilor de serviciu.

În cadrul activităților preventive au fost prezentate semnificația Zilei Internaționale Anticorupție, contextul Campaniei naționale de prevenire a corupției, competențele legale ale D.G.A., infracțiunile de corupție prevăzute de Codul penal și modalitățile de sesizare a acestora, inclusiv prin intermediul sistemului telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806, disponibil pentru semnalarea oricăror fapte de corupție. De asemenea, a fost subliniat rolul cetățenilor în adoptarea unui comportament integru în relația cu personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Activitățile au urmărit descurajarea practicilor de dare și luare de mită prin creșterea nivelului de conștientizare asupra fenomenului corupției, atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului MAI. Totodată, a fost încurajată adoptarea unei atitudini proactive de semnalare a actelor de corupție și promovarea unui comportament integru în relația cetățean–funcționar public, eforturi care contribuie la consolidarea unui climat general de echitate socială.

Participanților le-au fost distribuite materiale preventive, fiind recomandată accesarea site-ului DGA pentru informarea privind activitățile de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție.

Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier și al personalului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea.

Reamintim faptul că, la nivel local, Direcția Generală Anticorupție este reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, al cărui sediu se află în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 95, în incinta Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, telefon/fax 0250.703.129 / 0250.703.152, e-mail valcea.dga@mai.gov.ro.