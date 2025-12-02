Deputatul Eugen Neață, pe urmele drumului spre autostrada Sibiu-Pitești

„Reiau subiectul drumului nostru spre autostrada Sibiu-Pitești. Au apărut noutăți. Am discutat recent cu profesioniști ai domeniului. Oameni implicați la nivel național în dezvoltarea strategică a căilor de comunicație terestră. Oameni care știu, pas cu pas, cum a decurs fiecare etapă a punerii în fapt a autostrăzii Sibiu-Pitești și a legăturilor cu această autostradă. De la studiile de prefezabilitate și până la proiectarea și execuția lucrărilor. Ei mi-au arătat recent hărți cu variantele discutate la un moment dat pentru drumul expres Găneasa-Tigveni. Au fost trei. Trei variante cu diferențe nu foarte semnificative pentru ceea ce ne interesează pe noi vâlcenii cu adevărat. Trei variante rămase la stadiul unor discuții și niciodată urcate la nivelul unui studiu serios, care să conducă la evaluări concrete de bani și de timp. Că n-a fost nimeni care să urmărească zi de zi acest proces, în numele vâlcenilor, este foarte evident acum.

Că nu ne unim imediat forțele pentru a face acest lucru este o cu totul altă discuție. Sper în continuare în participarea cât mai urgentă a forțelor politice, administrative, economice și sociale din județ la susținerea concertată a acestui subiect de maximă importanță pentru comunitatea noastră. Ceea ce pot face eu în continuare este să mențin trează atenția publicului vâlcean și pe aceea a decidenților naționali asupra acestui subiect. Este ceea ce fac chiar acum. Am mai aflat din întâlnirea recenta pe care am avut-o cu specialiștii implicați că există o cale de a trece în următoarele luni la nivelul următor al realizării drumului expres care ne interesează. Am discutat despre o posibilă sursă a finanțării studiului de fezabilitate pe de o parte și despre secvențierea execuției drumului expres începând cu segmentul Râmnicu Vâlcea-Tigveni.

M-am bucurat să aflu că se poate executa în această ordine, câștigând timp important pentru interesul principalului municipiu vâlcean de a-și duce mai rapid oamenii și mărfurile pe autostrada Sibiu-Pitești. Există câteva precedente în prioritizarea în acest fel a execuției unei conexiuni. Un avantaj de planificare a execuției oferit și municipiului Craiova, la timpul său”, a precizat deputatul Eugen Neață.

Pornind de la această discuție, Neață lucrează, deja, la o nouă interpelare adresată Ministerului Transportului și Infrastructurii, pentru a obține în mod oficial date și mai concrete despre șansa vâlcenilor de a avea un drum pe care să meargă rapid și civilizat până pe autostrada Sibiu-Pitești.