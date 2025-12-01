Magazinul DIANA Mătăsari – Gorj, unitatea cu nr. 99 în rețea, a fost inaugurat

Vineri, la finalul săptămânii trecute, rețeaua Magazine DIANA adaugă o nouă locație pe harta sa regională odată cu deschiderea magazinului din Mătăsari, situat pe Strada Principală nr. 223. Noul magazin este al 99-lea din rețea și reprezintă o etapă importantă în extinderea prezenței DIANA în județul Gorj, oferind locuitorilor acces la un format modern de proximitate.

Cu o suprafață de aproximativ 400 mp, magazinul DIANA Mătăsari devine un nou punct de aprovizionare pentru locuitorii zonei, fiind prevăzut cu 15 locuri de parcare pentru a facilita vizita clienților în orice moment al zilei. În interior, clienții regăsesc sortimentația obișnuită a Magazinelor DIANA, inclusiv produsele și preparatele din carne DIANA, produsele și preparatele din pește Pescăria Magic, alături de categoriile esențiale pentru cumpărăturile de zi cu zi (panificație, produse de bază, produse de curățenie și igienă personală).

Noua unitate include și o serie de servicii complementare tot mai căutate în formatul de proximitate. Printre acestea se numără cafeaua to go, zona de hotdog și produsele de patiserie proaspăt coapte, gândite ca soluții pentru un consum rapid, adaptat ritmului actual al clienților. De asemenea, magazinul este dotat cu stație RVM pentru colectarea sticlelor, facilitând procesul de reciclare și încurajând obiceiurile de consum responsabile.

În opinia Ramonei Mutu, Director Operațional Magazine DIANA, deschiderea magazinului din Mătăsari confirmă direcția operațională a rețelei: „Ne propunem să dezvoltăm locații care răspund clar nevoilor din proximitate și care respectă standardele operaționale ale rețelei. Extinderea în Gorj este o evoluție naturală, iar fiecare magazin nou este construit astfel încât clienții să găsească rapid produse proaspete, de calitate și servicii care completează experiența de cumpărături.”

Prin această inaugurare, Magazine DIANA continuă procesul de extindere planificat pentru anul 2025 și întărește prezența rețelei în județul Gorj, oferind o nouă opțiune de cumpărături modernă, accesibilă și adaptată ritmului actual de consum.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 1000 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 99 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.