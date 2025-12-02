Rotary Club Râmnicu Vâlcea…«transportă» speranța – incubatorul pentru transport prematuri a ajuns la Vâlcea

La finele săptămânii trecute, Rotary Club Râmnicu Vâlcea a predat oficial echipamentele medicale achiziționate prin proiectul internațional Global Grant „Transportăm Speranța”, desfășurat în beneficiul Maternității Râmnicu Vâlcea, locul în care viața prinde grai.



Global Grant este cel mai important mecanism de finanțare al Rotary International, care permite dezvoltarea unor proiecte sustenabile, cu impact major în comunitate și cofinanțare internațională. Proiectul „Transportăm Speranța” are o valoare totală de aproximativ 40.000 USD, fonduri obținute prin contribuția clubului, a partenerilor locali, a sponsorilor și a clubului partener internațional Rotary Club Curitiba Gralha-Azul (Brazilia).



În cadrul acestui proiect, Maternitatea Râmnicu Vâlcea a primit:

• un incubator de transport pentru prematuri,

• două sisteme CPAP,

• măști și echipamente medicale esențiale, toate necesare îngrijirii și stabilizării nou-născuților prematur. Joi, 27 noiembrie, am trait unul dintre acele momente pe care le voi purta mereu in suflet. Am lansat oficial proiectul „Transportam Speranta”, poate cel mai drag proiect al meu de pana acum, pentru ca stiu cat bine poate face si pentru ca l-am trait, pur si simplu, cu inima. Totul a inceput anul trecut, cand Ani Antonescu a adus in Rotary Club Râmnicu Vâlcea o nevoie reala, una care nu mai putea fi ignorata: in Ramnicu Valcea nu exista un incubator de transport pentru nou-nascutii in stare critica. Asta insemna ca, pe langa gasirea unui loc disponibil intr-un centru de nivel superior, trebuia gasit si un incubator din alt judet care sa vina pana la noi. Minutele acestea pot face diferenta dintre viata si moarte pentru un copil de 600–800 de grame.

Am mers mai departe, am discutat cu dr. Monica Nicolae si cu dl. Dan Ponoran, am vizitat sectia de Neonatologie, am ascultat, am intrebat, am vazut. O sectie moderna, curata, plina de oameni dedicati. Dar cu aceasta lipsa uriasa. Asa s-a «nascut» proiectul nostru: dintr-o nevoie clara, vazuta cu ochii nostri si simtita in toti peretii sectiei.

Astazi, datorita unui Global Grant de 42.000 USD, echipamentele sunt deja achizitionate si in uz: un incubator de transport, doua sisteme CPAP si 60 de masti de ventilatie, echipamente care, de acum inainte, nu vor salva statistici, ci copii. Vieti. Destine.

Si in mijlocul acestei zile pline de emotie, am primit unul dintre cele mai frumoase daruri: distinctia Paul Harris din partea clubului meu. Sunt profund recunoscatoare si mandra pentru acest gest, pentru incredere si pentru sustinerea pe care am simtit-o in tot acest drum. Este o recunoastere care ma onoreaza si ma responsabilizeaza.

Multumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect: prieteni din Rotary din tara si din lume, cluburi partenere, sponsori, medici, colegi si membri ai clubului meu. Fiecare dintre voi a pus o bucata de speranta in acest grant. Astazi, mai mult ca oricand, simt ca Rotary chiar schimba vieti. Iar noi, aici la Ramnicu Valcea, chiar am inceput sa… transportam speranta, preciza într-o postare pe social media Adina Crăciunescu, cea care s-a dovedit a fi sufletul acestei frumoase realizări.

Rotary este o organizație internațională de lideri profesioniști și oameni de afaceri care desfășoară proiecte umanitare în întreaga lume, având ca misiune îmbunătățirea calității vieții în comunități. Una dintre direcțiile majore de acțiune ale Rotary este sănătatea maternă și infantilă, sprijinul acordat nou-născuților și mamelor fiind o prioritate globală.