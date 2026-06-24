HomeAnunturiANUNŢ finalizare PROIECT „EXTINDERE PESTD PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL TRITIULUI – TRI- VALCEA, ETAPA 2” ANUNŢ finalizare PROIECT „EXTINDERE PESTD PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL TRITIULUI – TRI- VALCEA, ETAPA 2” Scris deComunicat de presă, 24 iunie 2026 Anunt-finalizare-proiectDistribuie pe:Tweet Partajează prin WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Trimite unui prieten un email cu o legătură(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Imprimare(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare