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  • ANUNŢ finalizare PROIECT „EXTINDERE PESTD PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL TRITIULUI – TRI- VALCEA, ETAPA 2”

ANUNŢ finalizare PROIECT „EXTINDERE PESTD PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL TRITIULUI – TRI- VALCEA, ETAPA 2”

Scris deComunicat de presă, 24 iunie 2026

Anunt-finalizare-proiect