Autostrada…«bate la o ușă închisă» pentru vâlceni!!!

• deputatul Eugen Neață își menține demersurile la instituțiile abilitate, dar vede cum Vâlcea se găsește în pericolul izolării față de orice arteră rapidă spre autostradă • parlamentarul vâlcean este de părere că opiniile exprimate de mai toți pe acest subiect, în deceniile care s-au scurs de la proiectarea acestei străzi și până acum, au fost și sunt rare, firave, întâmplătoare…

În urmă cu câteva zile, aflam informația că șoferii ar putea circula cu șase luni mai devreme pe un nou tronson din autostrada Sibiu-Pitești. Este vorba chiar despre segmentul de care ar fi trebuit să fim noi, vâlcenii, legați printr-un drum expres, dacă el s-ar fi aflat cel puțin pe hârtie. Deputatul social democrat, Eugen Neață, a semnalat de multe ori instituțiilor abilitate naționale, și nu numai, că Râmnicu Vâlcea se găsește în pericol real de izolare față de orice arteră rapidă de circulație. Din păcate, continuă această situație fără precedent pentru o zonă aflată la numai douăzeci și trei de kilometri de autostrada care se construiește în ritm alert, între Sibiu și Pitești, legând drumurile spre Orient cu drumurile spre Occident.

„Termenele contractuale pentru construcția autostrăzii Sibiu-Pitești se scurtează. Termenul pentru identificarea, cel puțin, a unei legături realizabile între Râmnicu Vâlcea și Pitești rămâne total necunoscut. Nu am mai multe mijloace pentru a-i determina pe decidenți să găsească o soluție rezonabilă pentru construcția acestui drum. În calitate de deputat vâlcean, am cerut în mod oficial guvernului și ministerului de specialitate să informeze dacă există sau nu un proiect pentru acest drum, vital pentru cei care trăim și muncim în această regiune. Presată de mine prin aceste interpelări, toată lumea a spus, în rezumat, că nu există acest proiect. Am informat publicul vâlcean în această privință și am avut discuții despre ce-i de făcut. Nu am informații la zi decât din presă în acest moment și aflu, iată, că tronsonul cel mai apropiat de noi, al acestei autostrăzi, va fi deschis pentru circulație mai repede cu o jumătate de an. Nimic încă despre ceva serios în privința vreunui plan de construcție a drumului expres care lipsește între Râmnicu Vâlcea și Tigveni. Surprinzătoare este și un fel de tăcere publică în jurul acestui subiect. Înțelepciunea populară – la care noi, românii, trimitem deseori – spune că bebelușul care nu plânge nu primește mâncare la timp. Îmi pare rău s-o spun chiar eu, dar opinia exprimată de mai toți pe acest subiect, în deceniile care s-au scurs de la proiectarea acestei străzi și până acum, au fost și sunt rare, firave, întâmplătoare, de cele mai multe ori. Optimist, cum sunt, voi continua să țin în viață acest subiect în jurul căruia se adună foarte puțini, ca și cum drumul ca-vai-de-el pe care ne rupem mașinile și ne pierdem vremea până la Tigveni sau înapoi, este tot ceea ce ne-am dorit!!!”, a declarat deputatul vâlcean, Eugen Neață.