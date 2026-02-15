Curierul de Vâlcea, premiat la Centenarul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea

  • Home
Scris deCurierul de Valcea, 15 februarie 2026

La împlinirea unui secol de la înființare, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a organizat un eveniment festiv în care a fost omagiată și premiată excelența județului, pe mai multe paliere. În cadrul premiilor acordate mass-media locale, Curierul de Vâlcea și Radio Metronom au primit binemeritata recunoaștere pentru reziliența dovedită în piață din 1990 încoace. Detaliile și fotografiile serii Centenarului CCI Vâlcea le regăsiți aici.