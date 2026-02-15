ASR PRINCIPELE NICOLAE LA MANIFESTĂRILE CENTENARULUI CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA

• str-strănepotul lui Ferdinand Întregitorul a fermecat prin modestie și eleganță

Vineri, 13 februarie, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a împlinit 100 de ani de la fondare. Cu acest prilej, au fost organizate mai multe manifestări, care au debutat cu slujba de Te Deum săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală, unde a fost prezent ASR Principele Nicolae.

La finalul slujbei de mulțumire, Chiriarhul Râmnicului a accentuat că: „La împlinirea a 100 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, se cuvine să aducem prinos de recunoștință lui Dumnezeu pentru darul timpului binecuvântat și pentru roadele unei lucrări statornice, așezate în slujba dezvoltării economice și a demnității comunității vâlcene.

În județul Vâlcea, un spațiu înveșmântat de spiritualitatea ortodoxă, de tradiția și cultura Olteniei de sub Munte, dezvoltarea economică a fost legată de valorile care au susținut, de-a lungul generațiilor, viața comunității.

Tradiția camerelor de comerț a reflectat în România o continuitate instituțională marcată de adaptări succesive la schimbările de regim politic și de model economic. De la organisme consultative în statul modern în formare, la structuri centralizate în perioada economiei planificate și, ulterior, la organizații autonome în economia de piață, camerele de comerț au constituit un instrument esențial de reprezentare a intereselor mediului de afaceri.

Centenarul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea reprezintă așadar o mărturie vie a continuității, a responsabilității și a conlucrării dintre inițiativa privată și binele comun. De-a lungul unui veac marcat de prefaceri istorice profunde și mari încercări pe plan social, economic și administrativ, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a rămas un factor de dialog și solidaritate între mediul antreprenorial, autorități și societate.

Privim cu prețuire lucrarea onestă și harnică a acelora care, prin muncă responsabilă și spirit creator, au sporit bunăstarea comunității. Această lucrare, întemeiată pe dreptate și solidaritate a devenit pe parcursul unui secol izvor de binecuvântare pentru întreaga comunitate vâlceană.

De aceea, se cuvine să cinstim memoria acelora care au pus temeliile acestei instituții și au lucrat cu devotament pentru consolidarea ei și să privim acest moment drept prilejul înnoirii angajamentului pentru dezvoltare durabilă, pentru formarea tinerilor antreprenori și pentru promovarea unui climat economic bazat pe încredere și cooperare.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze în continuare activitatea membrilor Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, dăruindu-le înțelepciune și putere de a lucra spre binele comunității și al semenilor”.

PRINCIPELE ȘI „NEAMUL NOSTRU”

Spre seară, invitații Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea s-au putut delecta cu un program festiv în cadrul căruia s-au acordat premii pentru firme: Rotarexim S.A., Boromir Ind SRL, Diana SRL, Minet S.A., Băile Govora S.A, WIPRO Infrastructure Engineering SA, Normandia Service SRL, AVI-GIIS SRL, premiul pentru educație a fost primit de Alexandra Petrică – Olimpică premiată la nai, care a susținut și un scurt recital, dar și Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu, premii pentru cultură: Mihail Moldoveanu, Gheroghe Dican, Fundația „Dumitru Drăghicescu” și pentru restaurarea Bisericii Sf. Gheorghe.

Georges Fischer a devenit cel de-al patrulea membru de onoare al CCI Vâlcea iar Principele Niculae a primit o plachetă din partea președintelui Valentin Cismaru cu prilejul Centenarului Camerei. Doru Simovici, președintele CCI Bacău, a înmânat omologilor săi vâlceni cea mai înaltă disticție a instituției sale, acordată în premieră unei alte camere județene în ultimii 35 ani.

În deschiderea evenimentului festiv, președintele Valentin Cismaru a spus:

„Decretul semnat de Regele Ferdinand a dat posibilitatea comercianților din Vâlcea, primii din Oltenia, după cum o știe toată lumea, sunt primii în Oltenia pentru că sunt mai aproape de Transilvania și pentru că au o calitate a lor pe care nu poate să le-o conteste nimeni. În perioada în care a funcționat această cameră s-au întâmplat multe și cea mai gravă etapă a fost în care puterea comunistă a desființat-o. N-o să vorbesc prea mult despre asta, nu are niciun sens la o sărbătoare, o știm cu toții… Aș prefera să vă vorbesc despre renașterea acestei camere! Ea a început frumos, la 19 august 1990, și ceea ce este și mai frumos este că tot atunci s-a înființat acel organism care a funcționat și înainte de război: Registrul Comerțului. Am avut plăcerea să-i invităm pe colegii noștri care au început la Cameră și acum lucrează la acest Registru. Cu toate că un fost prim ministru cu importante rămășițe de gândire comunistă a naționalizat fără motiv într-o vineri a anului 2002 Registrul Comerțului, care funcționa excelent în toată țara, așa cum lucra și înainte de război, satisfacția noastră pentru cei 12 ani când am fost împreună este că cele mai importante firme private din economia vâlceană actuală au fost înființate atunci! A fost perioada în care această caemră a reușit să scoată în lume la târguri, la întâlniri de afaceri, schimb de experiență și delegații, un număr important de oameni de afaceri vâlceni în țări ca Grecia, Italia, Franța, Suedia, Serbia, Egipt, etc… Probabil că dintre dumneavoastră sunt mulți aici, în sală, care au participat la aceste deplasări pe care Camera de Comerț le-a organizat atunci. Aș aminti aici una mai importantă, care mi-a plăcut și mie cel mai mult pentru că ne-a dat și nouă un pic de culoare, am fost printre cei care am avut o expoziție la World Trade Center, din New York. Un stand al Camerei de Comerț și Industrie de la Vâlcea! Am fost și-am prezentat produsele economiei vâlcene în centrul economiei mondiale! A fost cu noi un director de la Drăgășani, domnul Armășoiu, care a fost în stare să aducă în America, în geamantanul său, două jante de mașină. Când s-a terminat expoziția, respectivul domn, Dumnezeu să-l ierte că nu mai e printre noi acum, s-a întors cu acele jante de câte 7 dolari fiecare! Asta arată, pentru mine, unul, nivelul de responsabilitate a acelui om… Tot în acea perioadă, Camera a reușit să pună-n mișcare două parteneriate importante: unul era PromoBussiness, care a ținut vreo 15 ani și care ajunsese una dintre cele mai importante expoziții ale vremii din România, cu participare internă dar și internațională. Al doilea este Hervex-ul, expoziție pe care am susținut-o și recent, în luna noiembrie. Printr-o colaborare excelentă cu autoritățile locale, s-a reușit construcția Centrului Flandra. Apoi Școala Română de Afaceri și Complexul Expozițional Nord Oltenia… care poate, într-un final, o să funcționeze așa cum trebuie și acel centru expozițional, pentru că este un complex enorm unde s-ar putea face foarte multe acțiuni. Activitatea Camerei a însemnat și derularea unor proiecte cu fonduri europene însumând câteva zeci de milioane de euro! Nu e vorba de nicio o greșeală: sunt zeci de milioane de euro care s-au materializat în pregătirea profesională a mai bine de 15.000 de cursanți, creând start-up-uri în Vâlcea, Oltenia, Arad, Sibiu. S-au pus bazele unor importante relații internaționale, așa cum a fost Asociația de Prietenie Româno-Chineză, Asociația Montana din Franța, pe care am invitat-o și la Vâlcea, într-o manifestare extraordinară, Asociația Munților Faimoși, unde am avut importante participări, în America, la Seattle, în China, de vreo două ori, și una chiar aici la noi, la Olănești. O participare la fel de semnificativă a fost cea de la Federația Mondială a Camerelor de Comerț, unde invitatul nostru de onoare, domnul Georges Fischer, s-a numărat printre cei cu un rol major în cooptarea noastră… Aș vrea să vă mai aduc în față și colaborările cu camerele de comerț din țară iar cele mai bune două prietene ale noastre sunt în această seară aici, alături de noi, la această sărbătoare a Centenarului, fapt pentru care le și mulțumim: este vorba de camerele din Bacău, prin Doru Simovici, și din Sibiu, prin Octavian Isăilă. Țin să le mulțumesc și salariaților pe care i-am avut de-a lungul timpului și pe cei de azi. Trebuie să-i fac o mulțumire specială domnului Rizoiu, colaboratorului meu de bază, și, de ce nu?, și soției mele care e aici… nu neapărat pentru că e soția mea ci pentru că primul anunț de înființare al Camerei de la Vâlcea a apărut datorită unei scrisori pe care a făcut-o Elena Cismaru în Curierul de Vâlcea la inițiativa lui Octavian Vulpescu, de la Craiova, și nu a mea, așa că meritul a fost împărțit. Le mulțumim de asemenea tuturor celor care au făcut parte din colegiile de conducere ale CCI de-a lungul timpului și pe care-i văd prezenți în sală, în această seară. Le mulțumesc pentru tot ce-au făcut și pentru că ne sunt alături și acum! Vă mulțumesc!”

Declarat membru de onoare al Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, Georges Fischer a subliniat:

„Domnule președinte, știți că, în orice limbă ar fi să vorbesc, eu încep mereu cu o glumă… când am primit propunerea dumneavoastră să devin membru de onoare al Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, recunosc că am ezitat un pic pentru că, în franțuzește, membru de onoare mai înseamnă și membru… donator…am vrut să mă asigur că rămâne doar onoarea… Și, pentru mine, chiar este o reală și mare onoare să primesc acel statut, am venit direct de la Paris pentru acest moment. Și este mai mult de atât, este încă un semn de prietenie, după atâția ani. Este o reconfirmare că relațiile dintre organizații pot să devină personal amicale. Văd în gestul dumneavoastră un semn de recunoștință pentru tot ceea ce am făcut în cadrul rețelelor camerelor, pentru împuternicirea camerelor, pentru dezvoltarea serviciilor, pentru îmbunătățirea situației financiare. Eu sper c-o să continuăm să fim, să rămânem prieteni și să cooperăm la fel pentru dezvoltarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea și din lumea întreagă. Camerele de Comerț sunt o rețea, un lanț a cărei putere este dintotdeauna dată de cel mai slab. Vă mulțumesc foarte mult!”

Invitatul special, Principele Nicolae, a transmis, la rândul său următorul mesaj:

„Bună seara și bine v-am găsit! Este o mare bucurie să fiu aici, să mă întorc din nou la Râmnicu Vâlcea. Dar, de data asta, ca un prieten… dar nu numai. Azi, în urmă cu o sută de ani, a fost înființată Camera de Comerț a Vâlcii și azi sunt aici în calitate de a cincea generație care a sprijinit această Cameră. Și este o onoare mare pentru mine să fiu alături de voi nu ca o organizație, ca o comunitate de antreprenori, o comunitate de oameni de afaceri… Fără voi, în primul rând, această cameră n-ar exista. Fără voi, economia locală n-ar merge înainte. Antreprenori, oameni de afaceri, voi sunteți un pilon extrem de important pentru această țară, pentru această comunitate și pentru asta, eu vă felicit pentru acest demers și acest curaj indiferent de problemele pe care le-ați întâlnit în această călătorie. De altfel, felicit fiecare cameră de comerț pentru această comunitate. Nu dacă știți dar, în octombrie 1926, regina Maria a făcut o călătorie istorică, o călătorie extrem de importantă pentru România: a plecat în Statele Unite. Poate ați văzut imagini… e emoționant când mă uit la acest material, cu cât entuziasm a fost primită! Nu a plecat în Statele Unite pentru o călătorie, a plecat să promoveze România, a plecat să câștige încredere dar misiunea acestei călătorii a fost atragerea de investitori pentru România, firmele să vină în România să sprijine economia, să sprijine țara, să sprijine neamul nostru… Deci avem două sărbători în seara asta: demersul reginei Maria și înființarea Camerei de Comerț și Industrie a Vâlcii prin decretul regal semnat de stră-străbunicul meu. Vă urez mult succes! Poate vom avea mai multe provocări în viitor, poate nu… dar am toată încrederea în această comunitate, indiferent dacă vorbim despre Râmnicu Vâlcea sau alte comunități din alte județe din țară. Mult succes, mult spor! Și aveți un prieten în mine. Mulțumesc mult! Seară frumoasă!”