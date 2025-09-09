CS VÂLCEA 1924 – AEK ATENA, ÎN ULTIMA PARTIDĂ A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE BASCHET DE LA RÂMNICU VÂLCEA. SALA TRAIAN, ORA 19

După două zile de baschet de calitate, spectacolul continuă astăzi cu ultima partidă a turneului internațional masculin de la Râmnicu Vâlcea.

🏀De la orele 19,00 , în sala Traian, CS Vâlcea 1924 va sta față în față cu AEK Atena, câștigătoare de Champions League și locul 3: în ultimul campionat elen.

🏀Precedentele două partide au desemnat deja câștigătoarea turneului. Acesta este campioana națională U-BT Cluj-Napoca, conform rezultatelor :

☑U-BT Cluj-Napoca – CS Vâlcea 1924 99-90

☑U-BT Cluj-Napoca – AEK Atena 95-93

➡Intrarea este liberă, la fel ca în primele două zile.

📷CS Vâlcea 1924 pagina Facebook