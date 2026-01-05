Comunicat de presă „DOTAREA ADER SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele proiectului de investiție: “DOTAREA ADER SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: ADERSRL

Contract de finanțare: 5755.1/i3/c9 din 15.05.2025

ADERSRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „DOTAREA ADER SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

– Eficientizarea proceselor interne: Prin adoptarea tehnologiilor digitale, cum ar fi un aplicatie ERP si IoT, compania poate imbunatati eficienta proceselor sale interne, de la productie la gestionarea resurselor umane.

– Imbunatatirea relatiilor cu clientii: Tehnologiile digitale pot oferi companiei instrumentele necesare pentru a imbunatati serviciul pentru clienti, cum ar fi plata online si interfata utilizator mai prietenoasa.

Obiective pe termen mediu:

– Dezvoltarea produselor si serviciilor: Pe masura ce tehnologiile digitale devin mai integrate in operatiunile de zi cu zi ale companiei, pot fi dezvoltate noi produse si servicii care sa raspunda nevoilor in continua schimbare ale clientilor.

– Cresterea cotei de piata: Prin imbunatatirea eficientei si a serviciului pentru clienti, ADER SRL poate atrage mai multi clienti si poate creste cota de piata.

Obiective pe termen lung:

– Inovatie si lider in Industrie: In era digitala, companiile care adopta si inoveaza in mod constant prin tehnologie pot deveni lideri in domeniile lor. ADER SRL poate folosi tehnologia digitala pentru a se pozitiona ca un lider inovator in industria fabricarii de caroserii.

– Sustenabilitate si responsabilitate sociala corporativa: Tehnologiile digitale pot ajuta la optimizarea utilizarii resurselor, reducand astfel impactul asupra mediului. Acest lucru nu doar ca imbunatateste sustenabilitatea operatiunilor ADER SRL, dar contribuie si la imaginea pozitiva a companiei in ochii publicului si ai partilor interesat.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 333.022,00 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 191.016,00 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 21.225,00 lei

Loc de implementare: Strada Raureni, nr. 24, cod postal 240475, Municipiul Ramnicu Valcea, Judet Valcea

Data începerii proiectului: 16.05.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Date de contact:

ADER SRL

Sediu: Strada Raureni, nr. 24, cod postal 240475, Municipiul Ramnicu Valcea, Judet Valcea

Persoană de contact: CHINDRIS DINU-CATALIN

Număr de telefon: 0722268265

E-mail: ader@ader.ro