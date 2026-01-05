Comunicat de presă „DOTAREA VALTEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele proiectului de investiție: “DOTAREA VALTEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: VALTEXSRL

Contract de finanțare: 5832/rue/i3/c9 din 28.05.2025

VALTEXSRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „DOTAREA VALTEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

• Sa devina un lider recunoscut pe piata romaneasca in domeniul comertului cu ridicata de echipamente si furnituri pentru instalatii sanitare si de incalzire.

• Sa mentina un nivel ridicat de satisfactie a clientilor, prin asigurarea calitatii si fiabilitatii produselor oferite.

• Sa promoveze inovatia si sa introduca produse noi si imbunatatite pe piata.

• Sa dezvolte parteneriate solide si durabile cu furnizorii si clientii, bazate pe incredere si respect reciproc.

• Sa isi creasca cota de piata si sa imbunatateasca performanta financiara.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 305.138,61 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 218.738,70 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 24.304,30 lei

Loc de implementare: Strada Stirbei Voda, parter, Bloc T1, cod postal 240706, Municipiul Ramnicu Valcea, Judet Valcea

Data începerii proiectului: 29.05.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Date de contact:

VALTEX SRL

Sediu: Str. Cerna, Nr. 23, Bloc 1, Scara A, Ap. 8, Municipiul Ramnicu Valcea, cod postal 240565, Judet Valcea

Persoană de contact: CIOBANU VALERIU

Număr de telefon: 0722509767

E-mail: valeriu@valtex.ro