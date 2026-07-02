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CET anunță altă avarie. Spitalul Județean și o parte din zona Nord, fără apă caldă👇🏻👇🏻👇🏻

Scris deCurierul de Valcea, 2 iulie 2026

 

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 03.07.2026,  intre orele 0100 ÷ 2300, pentru eliminare avarie aparuta la conducta pe circuit primar DN300:

             – str. Henri Coanda, in fata Supermarketului Duti Bela si in fata blocului R10 bis;

             – str. Rapsodiei, Centrul de Plasament.

            Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt:  PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica; DGASPC; Internat Colegiul Mircea cel Batran.

           