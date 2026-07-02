CET anunță altă avarie. Spitalul Județean și o parte din zona Nord, fără apă caldă👇🏻👇🏻👇🏻

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 03.07.2026, intre orele 0100 ÷ 2300, pentru eliminare avarie aparuta la conducta pe circuit primar DN300:

– str. Henri Coanda, in fata Supermarketului Duti Bela si in fata blocului R10 bis;

– str. Rapsodiei, Centrul de Plasament.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica; DGASPC; Internat Colegiul Mircea cel Batran.