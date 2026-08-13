Vâlcea, pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială

• proaspătul absolvent al CNI Matei Basarab, Darius Dobre, a câștigat medalia de argint

La Olimpia Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată, în 2026, în perioada 2-8 august, la Astana, Kazahstan, România a avut în lot 8 elevi. Din 103 țări, peste 400 participanți «s-au duelat» în cunoștințele de AI. Țara noastră a făcut o figură foarte frumoasă și a ocupat locul 4 pe națiuni, după Rusia, China și Polonia. Palmaresul delegației noastre este impresionant – 3 medalii de aur, 2 medalii de argint și 3 de bronz. Mândria noastră crește pe măsură ce, printre participanți, s-a aflat deja cunoscutul olimpic vâlcean – Darius Dobre, proaspăt absolvent al CNI Matei Basarab din Rm. Vâlcea. Acesta a adus în Râmnic argintul olimpic.

Ca un ușor remember, acum 12 ani, în 2014, Adrian Cătălin Badea, absolvent al aceluiași Colegiu Național de Informatică, obținea medalia de aur în cadrul secțiunii de juniori (clasa a VIII-a) a Turneului Internațional de Informatică de la Shumen (Bulgaria).

Felicitări elevilor români, și, mai cu seamă, felicitări vâlceanului nostru, Darius Dobre!