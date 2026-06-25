CET anunță o avarie…«BIG». Astăzi, Centrul Râmnicului, fără apă caldă

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 25.06.2026, intre orele 0700 ÷ 1900, pentru eliminare avarie aparuta la conducta pe circuit primar tur DN300, str.General Magheru, zona BIG si zona BCR.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT18 Cozia; PT19 Prefectură; PT20 Bloc K; PT21 Argeş; PT22 Filipin; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea; Judecatoria Valcea; Primaria Municipiului Rm.Valcea; Biblioteca Judeteana Valcea; Hotel Castel; Hotel Ramada; Administratia Judeteana a Finantelor Publice; Casa de Sanatate; bloc Dancomar; Inspectoratul Judetean in Constructii; strada Avram Iancu; strada Capitan Negoescu; strada Colonel Badescu.