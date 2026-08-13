Daniela Băluțoiu- asistent șef Medicală – SJU Vâlcea: „Satisfacția cea mai mare este atunci când vezi pacienți recuperați datorită muncii noastre”

Daniela Băluțoiu este asistent șef în cadrul Secției Medicale a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, unde coordonează activitatea de îngrijire și susține echipa medicală în ritmul zilnic al secției, cu responsabilitate și atenție la nevoile pacienților. Dincolo de activitatea profesională, își găsește liniștea în lucrurile simple: timpul petrecut în grădină, printre flori, și călătoriile care îi oferă ocazia să se reconecteze și să își încarce energia.

Responsabilități ca asistent șef în Secția Medicală? O listă întreagă…

Doamna Daniela este asistent medical cu experiență de peste 35 ani, dintre care 20 ani în cadrul secției Medicină Internă SJUVL, unde ocupă funcția de asistent șef. Principalele responsabilități ale asistentului șef sunt coordonarea activității personalului, grafice și pontaje, implementarea și respectarea protocoalelor, instruirea personalului, organizarea pentru a crește actul medical, referate cu necesar de materiale. O zi de lucru începe cu preluarea turei de la colegele din tura și împărțirea personalului în funcție de pacienți și de patología lor, stabilirea clară a responsabilităților. Urmează aprovizionarea cu materiale sanitare, medicația pentru aparatul de urgență, organizarea activității infirmierilor și îngrijitorilor. Iată ce declara asistenta șefă de la Medicală: „Activitatea mea presupune și colaborare cu echipa de medici pentru ca actul medical să fie de calitate. Pot apărea situații de urgență și rolul meu este să mă asigur că echipa colaborează eficient, organizat, că acționăm cu calm, dar rapid. Rolul meu este să asigur o bună comunicare cu aparținătorii. Consider că aceștia trebuie să fie corect informați, mesaje adaptate în funcție de situație, cu empatie, dar foarte important este respectul. La sfârșitul programului, la schimbul de tură, discutăm despre urgențele zilei respective și organizez cu asistentul șef de tură desfășurarea activităților ulterioare”.

Provocări? Multă muncă…personal puțin

Provocările principale sunt legate de volumul mare de muncă, deficitul de personal și menținerea unui standard ridicat al îngrijirilor. „Încerc să gestionez totul prin comunicare și organizare, să motivez echipa ca, în condiții de stres sau oboseală, să încercăm să prevenim erorile pentru ca siguranța pacientului să nu fie afectată. Mă implic direct și mă asigur de buna organizare și comunicare cu echipa, ne sprijinim reciproc atunci când apar tensiuni astfel încânt în acele momente activitatea medicală să nu fie afectată”.

Profesionalism + echilibru = ECHIPĂ

Eficiența organizării timpului și prioritizarea corectă a activităților. Din păcate, în ultimii ani, sarcinile administrative sunt multiple, dar doamna Daniela încearcă, prin deciziile pe care le ia, să nu afecteze îngrijirea pacientului. „Deleg responsabilități în mod clar în echipă și mă asigur că există comunicare. Mă implic activ ori de câte ori este nevoie, mai ales în situații dificile. Prezența mea în mijlocul echipei și contactul cu pacientul sunt esențiale pentru a lua decizii corecte. Două cuvinte ar descrie totul: echipă și profesionalism”.

„Prima alegere au făcut-o părinții, apoi eu am luat decizia că este profesia potrivită pentru mine”

„Sincer, la 14 ani am început liceul sanitar, fiind alegerea părinților… Ulterior, la liceu, a existat o doamnă asistent instructor care, în cei patru ani de liceu, ne-a transformat în viitori asistenți. Liceul colabora strâns cu Spitalul Județean și orele de practică, materiile de specialitate totul se făcea foarte serios. Am continuat studiile postliceale și superioare, anii au trecut și experiența mi-a confirmat că această profesie este potrivită pentru mine. Mi-a plăcut contactul cu pacienții, faptul că am putut să ofer îngrijiri medicale. Satisfacția cea mai mare este atunci când vezi pacienți recuperați datorită muncii noastre. Este o mare motivație, dar și acum îmi amintesc cu drag de «doamna instructor»”.

Sursa: pagina de Facebook Ordinul Asistenților Medicali

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