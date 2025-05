Email the Author

„ Ne aflăm în cea mai puternică și echilibrată grupă, aspect ce trebuie să ne motiveze și mai mult pentru a lupta până la ultima picătură de energie. Niciun meci nu este câștigat dinainte, motiv pentru care este esențial să abordăm fiecare partidă cu încredere, concentrare și determinare, indiferent de valoarea sau numele adversarului. Ne-am propus să ne clasăm între primele opt echipe la Campionatul Mondial din luna decembrie – un obiectiv ambițios, care ar reprezenta un pas important în procesul de pregătire pentru Campionatul European de anul viitor, găzduit de România. Acolo ne dorim să evoluăm la cel mai înalt nivel și să ne situăm între primele șase echipe. Pentru Campionatul Mondial, ne dorim o echipă unită, determinată și implicată, cu un puternic spirit de luptă și sacrificiu – capabilă să obțină rezultate pozitive și să aducă bucurie suporterilor echipei naționale. Campionatul European de anul trecut a reprezentat un prim pas important în formarea unei echipe competitive pentru acest ciclu olimpic. Faptul că am trecut de o grupă complicată, având una dintre cele mai tinere echipe de la acest turneu final, precum și victoria obținută împotriva unei echipe de top, precum Suedia, ne oferă încredere în perspectiva Campionatului Mondial „.

