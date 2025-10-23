«Seniorii vâlceni», la…majorat

Astăzi, (23 octombrie 2025, n.r.) se împlinesc 18 ani de la întemeierea Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură din județul Vâlcea, organizație neguvernamentală, independentă, apolitică și nonprofit, componentă a societății civile.

„Ne amintim cu satisfacție că pe 23 octombrie 2007, Comitetul de inițiativă, alcătuit din 22 de intelectuali de frunte din municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a întrunit, la sediul Forumului Cultural al Râmnicului, unde a fost semnat Actul de constituire a asociației. Pentru acest demers generos care de-a lungul anilor s-a dovedit a fi inspirat și productiv, le consemnăm cu prețuire și recunoștință, numele: Marinela Capşa, Paraschiva Cernătescu, Marcel Constantin, Gheorghe Deaconu, Emil Diaconescu, Nicolae Dinescu, Elena Dumitraşcu, Gheorghe Dumitraşcu, Ioan St. Lazăr, Ioan Luca, Rozica Marinoiu, Carmen Matei, Maria Nicolau, Elisabeta Niţu, Gheorghe Pantelimon, Doina Pârşcoveanu, Maria Pelecudi, Alexandru Popescu Mihăeşti, Marin Simeanu, Ion Soare, Ioana Ştefănescu şi Ion Tudor. Mulți dintre ei au plecat pentru totdeauna dintre noi și le păstrăm o frumoasă amintire în inimile noastre.

Subliniem cu bucurie că înființarea asociației noastre, o inițiativă remarcabilă, a reprezentat o premieră pe plan național în sistemul asociativ al seniorilor care au activat în educație, știință și cultură, domenii fundamentale pentru progresul societății. Formarea organizației noastre a avut loc într-un context nou, favorabil, în condițiile în care pe 1 ianuarie 2007, România a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, iar românii au dobândit un nou statut, acela de cetățean european. În actul constitutiv se precizează că asociația are un caracter educativ, umanitar, social, cultural și științific. Scopul său fundamental îl constituie organizarea unor manifestări care să contribuie la dezvoltarea vieții cultural-spirituale vâlcene. Pe parcursul celor 18 ani de existență, în asociație au activat persoane instruite, cu o bogată experiență profesională și de viață, care recunosc și prețuiesc valorile autentice. În rândul lor s-au aflat creatori talentați, scriitori, poeți, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, jurnaliști, membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, artiști consacrați, animați de dorința de a face ceva util, pe bază de voluntariat, pentru comunitate, pentru semeni, dar și pentru sufletul lor, contribuind la dezvoltarea vieții științifice, culturale, sociale, în județul nostru dar și pe plan național. Potențialul uman și intelectual valoros de care dispunem ne-a permis ca în această perioadă să desfășurăm o activitate bogată, cu multiple valențe educativ-formative, patriotice și moral-civice. O dovadă elocventă în acest sens este numărul mare al membrilor înscriși în asociație, care în 2008 – 2009 depășea 200, iar în prezent este de peste 180. Consiliul de conducere a reușit să pună în valoare, cu iscusință, potențialul lor creator. În fiecare an, acesta a inițiat și organizat o gamă diversă de manifestări, istorice, literare, culturale, pe teme medicale și de protecția mediului înconjurător sau destinate sărbătoririi unor evenimente locale, județene, naționale și mondiale, excursii în județ, în țară și peste hotare, care au răspuns interesului și preferințelor participanților, fiind apreciate de aceștia.

Pe parcurs numărul activităților s-a dublat și am asistat la o creștere a calității acestora. Pentru a face cunoscute preocupările noastre, conducerea asociației a hotărât să edităm o revistă și în urmă cu 16 ani, în octombrie 2009, a apărut, la Editura INTOL PRESS Râmnicu Vâlcea, primul număr, iar în octombrie 2025, numărul 29. La moment de bilanț putem aprecia că publicația noastră este prestigioasă și s-a afirmat ca o veritabilă tribună de informare și dezbatere pe teme de larg interes.

Pentru materializarea activităților înscrise în programele anuale, asociația noastră a cooperat cu peste 50 de instituții de stat și ONG-uri din domeniul culturii, artei, învățământului, sănătății, protecției mediului înconjurător, turismului etc. Printre colaboratori, la loc de frunte se situează Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale.

La ceas de sărbătoare putem aprecia, cu mulțumire și deplin temei, că cei 18 ani de activitate au fost încununați de realizări prestigioase iar asociația noastră s-a afirmat ca un factor dinamic în viața cultural-spirituală a comunității vâlcene, fiind apreciată ca o structură etalon.

Toate rezultatele obținute încorporează munca stăruitoare depusă cu pasiune și dăruire de membrii Consiliului de conducere, de colegi, ajutorul prețios de care am beneficiat din partea colaboratorilor, cărora le exprimăm întreaga noastră gratitudine.

Cu firească emoție și bucurie urăm la mulți și rodnici ani asociației noastre de suflet, membrilor săi și realizări notabile în continuare!”

Prof. Gheorghe Pantelimon, Președinte executiv al Asociației Seniorilor Vâlcea