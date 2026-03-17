„Păcănelele” «ajung» la Cinema „Geo Saizescu”

DEZBATERE PUBLICĂ!!!

Consecventă dorinței de implicare a cetățenilor în cele mai importante decizii pentru comunitatea locală, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează luni, 23 martie, de la ora 17.00, la Cinematograful „Geo Saizescu” din Ostroveni, o dezbatere publică având ca obiect reglementarea activității jocurilor de noroc. Sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice, organizații civice, operatori din domeniul jocurilor de noroc, specialiști din diverse domenii, precum și toți cetățenii interesați. Printre subiectele ce urmează a fi discutate se vor număra:

– consecințele eliminării echipamentelor de tip slot-machine („păcănelele”) din incinta unor unități economice;

– posibilitatea interzicerii funcționării sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe;

– oportunitatea desfășurării unor astfel de activități preponderent în cadrul centrelor comerciale existente;

– modalități de restricționare a publicității out-door pentru jocurile de noroc.

În urma dezbaterii publice, administrația locală urmează să întocmească și să supună spre aprobare un Regulament local privind autorizarea și funcționarea activității de jocuri de noroc în Municipiul Râmnicu Vâlcea.