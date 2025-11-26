CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ ÎNCEPE ASTĂZI, ÎN GERMANIA ȘI OLANDA.ROMÂNIA DEBUTEAZĂ CONTRA CROAȚIEI, JOI, ORA 19.

DOUĂ ȚĂRI ȘI CINCI ORAȘE GAZDE, 32 ȚĂRI PARTICIPANTE, 108 MECIURI

A 27-a ediție a Campionatelor Mondiale de Handbal Feminin începe pe 26 noiembrie, găzduită de Olanda și Germania, sub egida IHF, pentru a se încheia pe 14 decembrie. Cu 32 de echipe la start, Mondialele se vor juca în cinci orașe din cele două țări, Rotterdam(Olanda), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Stuttgat(Germania), Dortmund(Germania) și Trier(Germania). Sunt opt grupe a patru echipe, repartizate astfel pe orașe:

Grupa A – Danemarca, România, Japonia, Croația – Rotterdam

Grupa B – Ungaria, Elveția, Senegal, Iran – ‘s-Hertogenbosch

Grupa C – Germania, Serbia, Islanda, Uruguay – Stuttgart

Grupa D – Muntenegru, Spania, Insulele Feroe, Paraguay – Trier

Grupa E – Olanda, Austria, Argentina, Egipt – Rotterdam

Grupa F – Franța, Polonia, Tunisia, China – ‘s-Hertogenbosch

Grupa G – Suedia, Brazilia, Cehia, Cuba – Stuttgart

Grupa H – Norvegia, Angola, Coreea de Sud, Kazahstan – Trier

Criteriile de clasificare în grupele preliminare sunt:

a. puncte; b. puncte în meciurile directe; c. golaverajul în meciurile directe; d. numărul de goluri marcate în meciurile directe; e. golaverajul

Primele trei din fiecare grupă se califică în grupele principale, patru la număr, după umătoarea împerechere: A cu B în grupa principală I, C cu D în grupa principală II, E cu F în grupa principală III, G cu H în grupa principală IV. Grupele principale vor starta în 3 decembrie și se vor juca în urmatoarele orașe:

Grupa principală I – Rotterdam

Grupa principală II – Dortmund

Grupa principală III – Rotterdam

Grupa principală IV – Dortmund

Pentru sferturile de finală se vor califica primele două clasate în fiecare grupă principală, cu partide în 9 și 10 decembrie. Cele patru meciuri se vor juca de asemnea la Dortmund și Rotterdam, urmând ca semifinalele și finalele să se dispute în Ahoy Arena din Rotterdam, în 12 și 14 decembrie.

ROMÂNIA VA JUCA LA ROTTERDAM, ÎN AHOY ARENA

Delegația română a plecat, 25 noiembrie, către Rotterdam, pentru a se stabili la hotelul Van der Walk Blijdorp. Cu o populație de aproximativ 660,000 locuitori, Rotterdam înseamnă cel mai mare port european și al zecelea în lume. Numele orașului provine de la râul Rotte, în jurul căruia s-a ridicat prin anii 900, care se poate traduce ”apă noroioasă”, combinat cu ”dam”, baraj.

Meciurile de la Rotterdam se vor disputa în Ahoy Arena, care poate găzdui 16.426 de vizitatori, iar într-o variantă redimensionată între 2.000 și 6.000 de vizitatori. Rădăcinile construcției datează din 1950, fiind demolată în 1966, pentru ca noul complex să fie ridicat în 1970, cu un design al locației inspirat din relația dintre olandezi și apă, clădirea fiind amenajată ca o navă. De altfel, numele „Ahoy” își are originea în lumea maritimă și, de la o modalitate de a atrage atenția cuiva, s-a transformat în salut general. O ultimă informație arată că, măcar pentru partidele din faza grupelor, Ahoy Arena a fost modelată pentru o capacitate de 9000 locuri.

Programul meciurilor Romaniei în grupa prelminară A este următorul:

• România – Croația – 27 noiembrie, ora 19:0

• România – Japonia – 29 noiembrie, ora 19:00

• Danemarca – România – 1 decembrie, ora 21:30

Lotul echipei României este alcătuit din: Portari: Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (Minaur Baia Mare)

Extreme dreapta: Mihaela Mihai (CSM București), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița)

Extreme stânga: Alexandra Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic(Rapid București)

Interi dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova),

Linia 9 metri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Andreea Popa (Dunărea Brăila)

Pivoți: Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Lorena Ostase (Gloria Bistrița)

LOTURILE ECHIPELOR PE CARE LE VA ÎNTÂLNI ROMÂNIA PENTRU CALIFICAREA ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

DANEMARCA:

Portari: Anna Kristensen (Team Esbjerg), Althea Reinhardt (Odense Håndbold)*,

Amalie Milling (Ikast Håndbold)

Extreme: Andrea Aagot (Odense Håndbold), Trine Østergaard (CSM București), Emma Friis (CSM București), Elma Halilcevic (Odense Håndbold)

Linia 9 metri: Anne Mette Hansen (CSM București), Kristina Jørgensen (Győri ETO KC), Helena Elver (Győri ETO KC), Line Haugsted (Team Esbjerg), Michala Møller (Team Esbjerg), Mette Tranborg (Ferencvárosi TC), Julie Scaglione (Ikast Håndbold), Laura Borg (Viborg HK)

Pivoți: Sofie Bardrum (RK Krim), Nanna Hinnerfeldt (Nykøbing)

*accidentată, incertă folosirea

JAPONIA:

Portari: Kanako Shimoya (Kumamoto), Sakura Hauge(Molde), Aki Ueshima (ASUL Vaulx-en-Velin)

Extreme: Natsumi Akiyama (Prestige International Aranmare), Senri Ryu (Sony Semiconductor), Yuki Yoshidome (Honeybee Ishikawa)

Linia 9 metri: Arisa Kinjo (Sony Semiconductor), Kaho Nakayama (BSV Sachsen Zwickau), Ayaka Ohmatsuzawa (Prestige International Aranmare), Natsuki Aizawa (Thüringer HC), Ayama Okada (Kagawa Bank), Haruno Sasaki (Göppingen), Minami Matsuura (Kagawa Bank), Mei Kawashima (Sony Semiconductor), Sora Ishikawa (Molde Elite)

Pivoți: Miyako Hatsumi (Mie Violet Iris), Naoko Sahara (Honeybee Ishikawa), Clare Francis Gray (Kumamoto Beaust Pindys)

Jucatoare importante: Natsuki Aizawa (centre back), Kaho Nakayama (right back), Haruno Sasaki (left back)

CROAȚIA:

Portari: Lucija Bešen (Podravka Koprivnica), Lea Zetović (RK Lokomotiva Zagreb), Petra Marinović (Podravka Koprivnica)

Extreme: Lara Burić (Podravka Koprivnica), Lana Jurina (Koka Varaždin), Andrea Šimara (Podravka Koprivnica), Katja Vuković (Podravka Koprivnica)

Linia 9 metri: Tina Barišić (Podravka Koprivnica), Iva Zrilić (RK Lokomotiva Zagreb),

Sara Šenvald (Podravka Koprivnica), Dejana Milosavljević (Dunărea Brăila), Katarina Pavlović( Alba Fehérvár), Veronika Babara (Podravka Koprivnica), Ana Malec (RK Lokomotiva Zagreb), Tena Petika Union Halle-Neustadt, Iva Bule (Dalmatinka Ploče), Hannah Vuljak (Podravka Koprivnica), Kristina Prkačin (Podravka Koprivnica)

Pivoți: Sara Šenvald (Podravka Koprivnica), Veronika Babara (Podravka Koprivnica), Ema Blaško (RK Lokomotiva Zagreb).

Jucătoare importante

Locul 14 la CM 2023

UNGARIA:

Portari: Zsófi Szemerey (Győri ETO), KC Kinga Janurik (Ferencvárosi), Anna Bukovszky( Esztergomi)

Extreme: Júlia Hársfalvi (Ferencvárosi), Gréta Márton( Ferencvárosi), Vivien Grosch (Debreceni), Anett Kovács (Esztergomi)

Linia 9 metri: Luca Csíkos (Váci NKSE), Lea Faragó (Esztergomi) Anna Albek (Metz), Nikoletta Papp (Minaur Baia Mare), Petra Vámos (Metz), Katrin Klujber (Ferencvárosi), Csenge Kuczora (Thüringer), Petra Simon (Ferencvárosi)

Pivoți: Petra Füzi-Tóvizi (Debreceni), Apollónia Szmolek (Esztergomi), Reka Bordas (Ferencvárosi),

ELVEȚIA:

Portari: Lea Schüpbach (Plan-de-Cuques), Claire Hartz (Spono Eagles), Seraina Kuratli (Amicitia Zürich)

Extreme: Mia Emmenegger (Esbjerg), Louise Truchot (Brühl Handball), Melanie Felber (Skara HF),

Era Baumann (Viborg)

Linia 9 metri: Kerstin Kündig (Amicitia Zürich), Laurentia Wolff (VfL Oldenburg), Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea), Clairebel Coker (Brühl Handball), Nuria Bucher (Blomberg-Lippe), Norma Goldmann (Bergischer HC), Charlotte Kähr (BSV Sachsen Zwickau)

Malin Altherr (Brühl Handball), Yara Brunett (LK Zug),

Pivoți: Joline Erni (Amicitia Zürich), Nora Snedkerud (Strassbourg ATH), Tabea Schmid (Esbjerg)*

*accidentată, incertă folosirea

CE ȘANSE ARE ROMÂNIA LA CAMPIONATUL MONDIAL

După clasări sub locul 10 la ultimele șase turnee majore ale handbalului feminin, România dispune de o șansă acceptabilă pentru sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Comparativ cu Europeanul de anul trecut din Ungaria, când prezența minimă în teren de până atunci a constituit laitmotivul avocaților slăbiciunilor naționalei, lucrurile stau altfel astăzi. Handbalistele române din actualul lot au adunat minute bune pe parchet, atât în Liga Florilor, cât și Liga Campionilor. Ceea ce, desigur, conferă încredere și stabilitate psihică, până la urmă adrenalină pozitivă, unor jucătoare a căror valoare devine tot mai puțin contestabilă. Va fi rândul lor să arate că-și merită selecția și că pot readuce România între primele opt la acest campionat mondial.

Cumva astrele s-au aliniat favorabil unui posibil, hai să-i spunem așa, progres ierarhic al naționalei noastre. Dacă România nu ar trebui să aibă probleme cu Croația și Senegal, pentru calificarea în sferturi va trebui să se bată cu Japonia și Elveția, echipe lipsite de cele mai bune jucătoare, Asuka Fujita de la japoneze și Tabea Schmid dintre jucătoarele elvețiene. Chiar dacă sunt complicate, Japonia, mereu o necunoscută, iar Elveția cu un progres remarcabil în anii din urmă, aceste două partide vor valida potențialul naționalei noastre, până la urmă al handbalului românesc, dar și alegerile făcute de FRH și selecționer.

Oricum ar fi, ținem pumnii strânși, ca în fiecare iarnă în care handbalul feminin încălzește inimile de suporteri.

HAI, ROMÂNIA!