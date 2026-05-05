Bursa locurilor de muncă – locul întâlnirii între cererea și oferta de muncă. Când, unde? 👇🏻👇🏻👇🏻

Bursa locurilor de muncă – locul întâlnirii între cererea și oferta de muncă.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea anunță organizarea Bursei Locurilor de Muncă și Reconversie Profesională, eveniment ce va avea loc vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 9.00, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Vâlcea, Strada Calea lui Traian nr. 98, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.

Acțiunea are ca obiectiv principal facilitarea întâlnirii directe între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, contribuind astfel la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului la nivel local. La eveniment sunt așteptați să participe angajatori din diverse domenii de activitate, precum și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de nivelul de pregătire sau experiență profesională.

Totodată, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi îndrumate să urmeze cursurile gratuite, care se adresează atât șomerilor indemnizați cât și celor neindemnizați, în cazul în care nu își vor găsi un loc de muncă conform aptitudinilor, experienței și opțiunilor personale.

Participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele interesate să își găsească un loc de muncă. Cei prezenți vor avea oportunitatea de a susține interviuri pe loc, de a obține informații despre cerințele angajatorilor și de a primi consiliere privind integrarea pe piața muncii.

Pentru informații suplimentare, angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante şi sunt interesaţi să participe la Bursa Locurilor de Muncă și Reconversie Profesională se pot adresa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, Bloc Transcozia, Râmnicu Vâlcea.