CSȘ Rm. Vâlcea, performanță cu bani puțini, dar cu determinare și multă muncă

• competiții sportive și locurile obținute de elevii clubului vâlcean • cluburi din București «la poarta» CSȘ Rm. Vâlcea, pentru transferuri

Chiar dacă a fost un an școlar, unde neajunsurile financiare și-au făcu simțită prezența, Clubul Sportiv Școlar Rm. Vâlcea a ținut ștacheta ridicată, în ceea ce privește participările la competițiile sportive, precum obținerea unor rezultate demne de toată aprecierea noastră. Sporturile individuale au completat un tabel, unde premiile nu au lipsit, ba chiar au făcut cinste clubului vâlcean.

Așadar, la Campionatele Naționale Școlare, luptele greco-romane au adus vâlcenilor o medalie de bronz prin sportivul Tănase Iulius Cercel Andrei – juniori 2 – 48 kg; Boxul a venit puternic din spate și a adus clubului două medalii de aur – Constantin Moise – juniori – 63 kg; Barbu Vasile Denis, juniori – 52 kg și un binemeritat loc 3, prin Cîrstoiu Mihai Ayan, juniori – 60 kg. Iar la tenis de masă, Cerbu Florina a pus Vâlcea pe lista celor care încep să conteze și la această disciplină sportivă, câștigând, la categoria sa – juniori – locul 6.

La karate, Vâlcea-n față, nu în spate!

La karate, o competiție cu participare foarte susținută, a fost Campionatul Național Interstiluri, acolo unde Vișan Sorana Gabriela a adus aurul, la kata – seniori și bronzul la kata – juniori. Tot cu bronzul a venit de la această competiție și sportivul Abel Ștefan Coman – juniori, 76 kg.

În ceea ce privește medalia de aur obținută, la kata seniori, de Sorana Vișan, trebuie subliniat faptul că la acest nivel Vâlcea a reușit o mare performanță, concurența este extrem de mare, participarea este susținută și da, este o performanță cu care Vâlcea s-a întâlnit foarte rar în ultima perioadă.

„Rezultatele Clubului sunt rodul muncii și determinării copiilor și profesorilor antrenori precum și susținerii necondiționate din partea familiilor. Ele nu au trecut neobservate de cluburile mari din România. Așa se face că am realizat numeroase transferuri la un eșalon superior. Dacă este să ne referim la ultimele, la secția de karate, Sorana Vișan și Nechitescu Florin Cristian, au primit transferul la Clubul Dinamo. Pentru ei reprezintă o mare realizare profesională, pentru noi, cei care i-am vegheat tot timpul, o mare mândrie” a declarat pentru Curierul de Vâlcea, directorul CSȘ Rm. Vâlcea, Mihai Ioniță.

În anul școlar 2024 – 2025, Clubul Sportiv Școlar Rm. Vâlcea a avut legitimați 484 de sportivi împărțiți în 32 de grupe – 25 de începători, 4 de avansați și 3 de performanță.