BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. CS VÂLCEA 1924 PIERDE LA SIBIU, 85-96

➡️Ocupanta locului 3 în sezonul trecut nu se regăsește. CS Vâlcea 1924 înregistrează a patra înfrângere consecutivă în Liga Națională, de data aceasta la Sibiu, 85-96 contra CSU, pentru a rămâne în subsolul clasamentului. Actual, locul 12, cu o partidă în minus.

➡️Cu o apărare mult prea permisivă( unde-i răutatea pozitivă a lui Radu Vîrnă? ), vâlcenii au pierdut contactul cu gazdele încă din sfertul doi, ajungând la un deficit de -24 puncte la începutul ultimului sfert. Revenirea din ultimele minute aduce prea puțină lumină unui joc care cere îmbunătățiri urgente. O veste bună ar putea fi calitatea baschetbalistică a lui John Jenkins, în mod normal acesta va crește contribuția sa către echipă, dar mai depinde și de colegi, sigur.

🏀Marcatori pentru CS Vâlcea 1924: Jenkins 29, Lecomte 12, Pinckney 11, Nicoară 11, Kiss 9, Casale 6, Uță 6, Harris 2.

📌Ultima partidă a anului, în sala Traian, CS Vâlcea 1924 – Steaua, pe 29 decembrie.